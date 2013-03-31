Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Yıldız Nöbetçi Vekil Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanlığının her hafta uyguladığı çalışma kapsamında 'nöbetçi vekil' oldu.

Bakan Yıldız Nöbetçi Vekil Oldu
Bakan Yıldız, 'nöbetçi vekil' uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Her hafta teşkilatımızın verdiği görev doğrultusuna nöbete geliyoruz. Bu kapsamda bugün de ben nöbetçiyim. Bire bir vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinleme imkanı bulacağım'' dedi.
Durumu ve vakti müsait olmadığı için Ankara'ya gelip sıkıntılarını anlatamayan vatandaşlar olduğunu belirten Yıldız, ''O yüzden bizlerin gelerek onların sıkıntılarını dinleyip işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. 10 yıllık AK Parti iktidarında vatandaşlarımızın ayaklarına giderek dertlerini dinledik. Bundan sonra da bu böyle olacak'' diye konuştu.
Nöbetçi vekil uygulamasının sadece seçim dönemi uyguladıkları bir program olmadığını, artık bütün milletin bildiğini ifade eden Yıldız şunları söyledi:
''Yapabileceğimiz makul istekler doğrultusunda vatandaşlarımızın istekleri ile ilgilenmeye çalışıyoruz. İş isteyen vatandaşlarımız için, bizim elimizde Kayseri OSB gibi bir güzellik var. İş arayan kardeşlerimiz için Kayseri OSB'de her zaman için iş var. Kanun ve hukuk çerçevesinde haklı olan taleplerin bir an önce halledilmesi konusunda tabii ki vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.''
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.