Bakan Yıldız Nöbetçi Vekil Oldu

Bakan Yıldız, 'nöbetçi vekil' uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Her hafta teşkilatımızın verdiği görev doğrultusuna nöbete geliyoruz. Bu kapsamda bugün de ben nöbetçiyim. Bire bir vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinleme imkanı bulacağım'' dedi.

Durumu ve vakti müsait olmadığı için Ankara'ya gelip sıkıntılarını anlatamayan vatandaşlar olduğunu belirten Yıldız, ''O yüzden bizlerin gelerek onların sıkıntılarını dinleyip işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. 10 yıllık AK Parti iktidarında vatandaşlarımızın ayaklarına giderek dertlerini dinledik. Bundan sonra da bu böyle olacak'' diye konuştu.

Nöbetçi vekil uygulamasının sadece seçim dönemi uyguladıkları bir program olmadığını, artık bütün milletin bildiğini ifade eden Yıldız şunları söyledi:

''Yapabileceğimiz makul istekler doğrultusunda vatandaşlarımızın istekleri ile ilgilenmeye çalışıyoruz. İş isteyen vatandaşlarımız için, bizim elimizde Kayseri OSB gibi bir güzellik var. İş arayan kardeşlerimiz için Kayseri OSB'de her zaman için iş var. Kanun ve hukuk çerçevesinde haklı olan taleplerin bir an önce halledilmesi konusunda tabii ki vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.''