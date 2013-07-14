Bakan Yıldız, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Kıranardı’nda özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Ülkemizde istikrar ortamının oluşması için çok büyük gayret sarf edildi. Biz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu gayretlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlar olabilir ama buna bizim irademiz müsaade etmeyecek. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Anamızın gözyaşlarını dökmeyecek bir yapı oluşturmamız lazım. Bizler hiçbir zaman zulmü alkışlayamayız” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, “Bugün iftarı yapabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Aramızda gazi olan, şehit aileleri olan vatandaşlarımız bulunuyor. Şehit düşenlerin hatırasını yüksek tutmak için çalışmalarımız olacak” diye konuştu.