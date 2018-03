Bakan Yıldız’dan CHP'ye Gensoru Çıkışı

AK Parti Kayseri il teşkilatının düzenlediği bayramlaşmada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız , enerji nakli konusunda CHP'nin verdiği gensoru önergesini eleştirerek, "Gensoru verenler, bu ülkenin gelişmesine katkı koymak istemeyenler, oturup bir düşünmeleri lazım. Ben şimdi aynı şeyi CHP milletvekiline tavsiye ediyorum. Irak’tan İran’a ham petrol gidiyor. Bununla alakalı acaba bir gensoru vermek isterler mi? İran meclisine verebilirler. Irak’a verebilirler ama bize verdikleri gensoru gerçekten çok anormal, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı bir gensoruydu” dedi.Kaymek’te düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bölgemizde tabi birçok projeler geliştirilmeye devam edecek. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs yerel yönetimin kendi aralarında anlaşma yaptıklarını duyuyoruz. Bunlar normal şeyler. Asıl normal olması gereken de hangi projenin uygulanabilir olacağı ile alakalı husustur. Türkiye bütün bölgesinde geliştirilecek olan boru hatları projesine açıktır. Gerek doğalgazla alakalı gerekse ham petrol ile alakalı bütün projelere açıktır. Önemli olan siyasi fizibilitenin oluşmasıyla beraber ekonomik fizibilitenin oluşmasıdır. Bizler komple Türkiye’nin değerleri olarak ister idari, ister sosyal, isterse ekonomik bütün yönleriyle beraber birbirini tamamladığını düşünüyoruz. Bugün aynı hat üzerinde 3 - 4 tane proje geliştirildi. Avrupa’ya gidecek doğalgazla ilgili olarak, Şahdeniz'den akacak gazla alakalı ama bir tanesi kazandı. Yine bölgemizde geliştirilecek projeleri de, bizler projelerimizi sunarız, diğer ülkeler projelerini sunarlar ve kazanan proje mutlaka doğalgazın Avrupa Birliği üyesi ülkelere iletilmesi ile alakalı mutlaka gelişecektir. Bu konu ile alakalı Türkiye yapılacak projelere de açık olduğunu her zaman belirtmektedir” diye konuştu.İran’a, Kuzey Irak’tan ham petrolün gittiği ile alakalı soru üzerine Yıldız, “Bu önceden de gidiyordu bundan sonra da gidebilir. Türkiye ister kamu isterse özel sektör bütün firmaları ile beraber özel hukuk hükümlerine tabi olmak kaydıyla Irak’ın kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında projeler geliştirmeye devam edecektir. Bu tür projeler yalnız bir ülkeye has değildir. Kuzey Irak’ta şu anda 19 ülke 39 firma çalışma yapmaktadır. Bize bu tür projeleri geliştirmeye çalıştığımızda niçin yapıyorsunuz arkadaş diye gensoru verenler, bu ülkenin gelişmesine katkı koymak istemeyenler, oturup bir düşünmeleri lazım. Ben şimdi aynı şeyi CHP milletvekiline tavsiye ediyorum. Irak’tan İran’a ham petrol gidiyor. Bununla alakalı acaba bir gensoru vermek isterler mi? İran meclisine verebilirler. Irak’a verebilirler ama bize verdikleri gensoru gerçekten çok anormal, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı bir gensoruydu. O yüzden oturup düşünmeleri lazım. Türkiye’nin menfaatlerine ne tür projeler geliştirebileceklerini konuşmaları lazım. Bir işin nasıl yapılabileceğini tarif etmedikleri çok açık ama bize lütfen bir işin nasıl yapılmayacağını söylemesinler. O yüzden biz enerji sektöründe her zaman olduğu gibi doğru tercihler yapmaya devam edeceğiz. Yalnızca Türkiye’de değil İran’da, Irak’ta, Rusya’da, Libya’da, Azerbaycan’da, Türkmenistan’da farklı ülkelerde inşallah bu projeleri geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.