Bakanlara Başkanlık Yolu Kapandı

Bakanların kaydırılması düşünülen illerdeki gelişmeler, yeni bir kabine revizyonunu ve popüler bazı bakanların belediye başkanı yapılma olasılığını ortadan kaldırdı.



AK Parti'nin belediye başkanlarına yönelik anketleri, bakanların değerlendirilmesinin düşünüldüğü 3-5 büyük ille ilgili fotoğrafı da ortaya koydu.



AK PARTİ'Yİ GÜLDÜREN ANKET



Bakanların kaydırılması düşünülen illerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oyunun yüzde 58, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin oyunun yüzde 65, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oyunun ise yüzde 48 olduğu ortaya çıktı. 3 belediye başkanı içinde oyu partinin oyundan düşük olan tek isim, Melih Gökçek oldu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın adı İstanbul ve Ankara için geçerken, Yıldırım'ın kesin olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşünmediği biliniyor.



İki belediye başkanının görev yerlerini koruması durumunda, Yıldırım'ın başka bir ilde değerlendirilme olasılığı kalmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Özhaseki'nin yerine Kayseri de görev alacağı, Özhaseki'nin de milletvekili seçileceği iddialarının tersi konuşulmaya başlandı.



Özhaseki'nin bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediği belirtiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in durumu da bu ilin Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partiye girmesiyle ortadan kalktı.

