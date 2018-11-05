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Baki Ersoy, Hızlı Treni Sordu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe görüşmelerine başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Kayseri’nin hızlı tren sorununu bakana sordu.

Baki Ersoy, Hızlı Treni Sordu

Milletvekili Baki Ersoy, “2007 yılının mayıs ayından itibaren Kayseri gündemini meşgul eden Hızlı Tren meselesi aradan 11 yıl geçmesine rağmen çözülememiştir. 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve dönemin bakanları tarafından gündeme getirilen hızlı tren hala şehrimize gelememiştir. Bununla birlikte 2018 yılında ön ihalesi yapılmasına rağmen hızlı trenin Kayseri etabı hala proje olarak tanımlanmaktadır" dedi.
Ersoy, "Kayseri’de yıllardır gündemde olan, iktidarın yaptığı meydan mitinglerinde de söz verilen ama yıllardır bir türlü elle tutulur, gözle görülür adımı atılmadığı için muhalefet tarafından eleştirilen Yerköy-Kayseri arasında, yaklaşık 140 km uzunluğunda 250 Km/saat işletme hızlı yüksek standartlı çift hatlı demiryolu hattının yapım ihalesi için 28 Mart 2018’de 16 firma teklif vermiştir" diyerek şunları söyledi:
"Sanırım henüz o inceleme bitmedi. Zira hem Bakan Özhaseki, hem de AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş ihale sürecinin ağustosta tamamlanacağını ve eylülde de temel atılacağını söylediler.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2018 yılı haziran ayında Kayseri meydanında 2020 yılında YHT işinin tamamlanacağını söyledi. Yılan hikayesine dönen hızlı tren projesinin bir anda önce Kayseri kazandırılmasını talep ediyoruz.”
 
 

İHA

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