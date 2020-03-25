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Baki Ersoy yerel basını unutmadı

MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, Koronavirüs salgından etkilenen sektörler arasından bulunun yerel basının karşı karşıya kaldığı sorunları meclis gündemine taşıyarak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a konu hakkında soru önergesi verdi.

Baki Ersoy yerel basını unutmadı
Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlar gibi yerel basının da sorunlarını gündeme getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi veren Ersoy, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a, “Dünya çapında etkili olan Koronavirüs (Covid-19) salgınının, global olarak birçok sektörü etkilediği aşikardır. Türkiye’de ise virüsün etkisini göstermesiyle hükümet tarafından birçok alanda gerekli önlemler alınmakta olduğunu görüyoruz. Bu ortamda ekonomik yönden etkilenmesi muhtemel bir diğer sektör ise yerel medya kuruluşlarıdır. Son yıllarda yaşanan kur saldırılarına bağlı olarak iş kaybı yaşayan yerel medya 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan etkinlik ve organizasyon iptallerinden olumsuz olarak etkilenmiştir. 2020 yılına ilişkin büyük umut besleyen medya sektörü maalesef Koronavirüs salgınıyla beklenmedik bir tablo ile karşılaşmaktadır. Buna bağlı olarak reklam pazarının daralması, toplu etkinlik ve programların iptal olması sektördeki işverenler açısından endişe yaratmaktadır” ifadelerini dile getirdi ve Bakan Turhan’a şu soruları yöneltti: “Medya kuruluşları için teşvik uygulaması planlanmakta mıdır? Basın- yayın sektöründeki firmalarda istihdamın devamlılığı için ne gibi önlemler alınmıştır/alınacaktır? Türksat’a ödeme yapamayan TV kanallarına yönelik bir düzenleme yapılacak mıdır? Ödeme öteleme planlanmakta mıdır?”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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