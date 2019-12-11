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BAKIR’IN İHRACINI ATAŞ BEĞENDİ!

AK Parti Kayseri eski milletvekillerinden Pelin Gündeş Bakır’ın ihraç edildiğine dair attığı tweet Dursun Ataş tarafından beğenildi.

BAKIR’IN İHRACINI ATAŞ BEĞENDİ!
AK Parti Kayseri eski milletvekillerinden Pelin Gündeş Bakır’ın partiden ihraç edilmesine dair Twitter hesabından yaptığı duyurusunu, İYİ Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş beğendi. Ataş’ın ve bazı İYİ Partili isimlerin Bakır’ın bu duyurusunu beğenmesi, kamuoyunda son zamanlarda konuşulan Bakır’ın İYİ Parti’ye geçeceği noktasındaki iddiaları desteklediğine yönelik yorumlandı.
 
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Anahtar Kelimeler:
Dursun AtaşPelin Gündeş BakırİYİ PARTİAk Parti
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