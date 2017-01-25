Baro başkanından ağır ithamlar Kayseri Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun basın toplantısındaki sözlerinin bazı medya organlarınca çarpıtıldığını belirterek sosyal medya sayfasından ağır ithamlarda bulundu.

Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun, 20 Ocak Cuma günü Kayseri Barosu’nda basın toplantısı düzenleyerek 15 temmuz darbe girişimi, KHK’lar ve Anayasa değişikliği sürecine ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Toplantının ardından yaptıkları açıklamaların bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını iddia eden Başkan Cavit Dursun sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından adeta ateş püskürdü. İsim belirtmeden “Hukuki basın açıklamamızı çarpıtan siyasi tetikçilik yapan, insanlık, adamlık ve basın ahlakından yoksun” diye bahsedilen açıklamada şu ağır ifadeler yer aldı:

“Hukuk devleti, savunma ve hukuki güvenlik ilkeleri, hava kadar, su kadar ve hayat kadar, hatta bazen bunlardan bile daha önemlidir. Yaptığımız hukuki basın açıklamalarını çarpıtan, siyasi tetikçilik yapan, insanlık, adamlık ve basın ahlakından yoksun, boğazlarına kadar harama batmış ve kirli geçmişlerinde FETÖ adına da yıllarca tetikçilik yapmış, her devirde güce, menfaat ve çıkarlarına tapan, kalemleri ve ağızları lağıma batmış bir kısım mahlukatlar; zerre kadar şeref, basın ahlakı, kişilik, onur ve okuma yazmanız varsa, 20.01.2017 tarihli 2 numaralı basın açıklamamızı ve 23.01.2017 tarihli 684 ve 685 numaralı KHK'ları bir kez okuyun ya da idrak ve aklınız yetmiyorsa bir hukukçuya sorun bakalım. Basın açıklamamızdaki tespit, uyarı, görüş ve taleplerimizden sadece 3 gün sonra, haklılığımızı tespit, tescil ve ilan edip, adeta haykıran KHK'lar karşısında ne diyeceksiniz. ? Basın açıklamamızdan sadece 3 gün sonra, Sayın Cumhurbaşkanı ve Hükümetimiz tarafından çıkartılıp, Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren KHK 'lardaki düzenlemeler nedeniyle, yüzünüz kızarıp, özür dileyecek kadar insanlığınız, ahlakınız ve şerefiniz kalmış mı? Yaptıkları siyasi tetikçilik nedeniyle, bir Baronun hukuki açıklamalarını bile çarpıtan, düşünce, savunma, inanç, vicdan ve eleştiri özgürlük ve haklarına ve hukuka dahi tahammülleri olmayan, herkesi kendilerinin battığı karanlık çukurlara çekmeye çalışan, herkesi korkutup sindirmeye çalışan bir kısım mahlukat; gün gelecek yatacak bir toprak ve sarılacak bir bayrağınız bile olmayacak.”

HABER: UFUK ÇAMDAL



