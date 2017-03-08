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Başbakan Binali Yıldırım'ın 17 koruması zehirlendi

Gıda zehirlenmesi yaşayan korumaların patates püresi ve tavuk yediği, yemeklerden numunelerin alınmasının ardından laboratuvara gönderileceği öğrenildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 17 koruması zehirlendi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde görevli olan polis korumalarından 17'si, yediği yemeklerden zehirlenerek çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde görevli olan polis korumaları, akşam yemeklerini yedikten sonra rahatsızlandı. Korumaların tamamının aynı şikayeti alınması üzerine, polisler hemen apar topar hastanelere kaldırıldı. Korumalardan 9'u Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 3'ü Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, 5'i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi yaşayan korumaların patates püresi ve tavuk yediği, yemeklerden numunelerin alınmasının ardından laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü de konuyla ilgili araştırmasını sürdürüyor. Gıda zehirlenmesi yaşayan 17 korumanın serum takılmasının ardından taburcu edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (HABER TURK)

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Binali YıldırımBaşbakanZehirlenme
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