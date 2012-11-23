Başbakan Erdoğan AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan D-8 toplantısından dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2 gün önce yeni bir anket yaptırdığını söyleyen Erdoğan, partisinin oy oranının yüzde 50'yi koruduğunu söyledi. "Halkın yüzde 40'ı başkanlık sistemine sıcak bakıyor" diyen Erodğan, nasıl bir başkanlık sistemi öngördüğünü de açıkladı.

"HALK BAŞKANLIK SİSTEMİNE OLUMLU BAKIYOR"



Başbakan Erdoğan, gündeme dair gazetecilerin soruları üzerine başkanlık sistemi ile ilgili, son yapılan anketin sonuçlarına atıfta bulunarak, "Halk yüzde 40'ın üzerinde başkanlık sistemine olumlu bakıyor" dedi.

VALİLERİN DE SEÇİMLE İŞBAŞINA GELMESİ TARTIŞILMALI



Başbakan Erdoğan, "Dünyadaki Başkanlık ve Yarı Başkanlık sistemlerinin iyi araştırıp, geleneklerimize göre yeni bir sistem ortaya koymamız lazım. Böyle bir şey olsun demiyorum ama valilerin de seçimle işbaşına gelmesi tartışılmalı" diye konuştu.

YÜZDE 50 GÖRÜLÜYORUZ



İki gün önce yaptırdığı anket sonuçlarına göre halkın yüzde 50'sinin AK Partiyi desteklediğini belirten Başbakan Erdoğan, "Son anket 2011 seçim sonuçları ile paralel çıktı. Yüzde 50 görülüyoruz. CHP daha düşük. MHP'de ise çok az br düşüş var" dedi

