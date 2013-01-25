-Başbakan Erdoğan Kayseri'ye gelecek

Hacılar Belediyesi Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, haber ajansları ile televizyon ve gazetelerin temsilcileri katıldı.



Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, her yıl geleneksel haline getirdikleri "basın buluşmasını" bu yıl da tertip ettiklerini belirterek, katılan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.



Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri KASKİ Bayan Basketbol Takımının Rusya-nın Kursk takımını eleyerek yarı finale çıkmasını değerlendirdi.



Başkan Özhaseki, "Tüm oyuncularımızı, yöneticileri, antrenörümüzü tebrik ediyorum. Bizim geçen seneden onlarla bir hesabımız vardı. Burada ciddi bir sayı farkıyla yendiğimiz halde, Rusya-da bir türlü olmadı ve elendik. Bu sene onlarla yaptığımız mücadelede onları eledik. Bu sene hedefimiz Kayseri-ye şampiyonluk kupasını getirmek. Doğrusu bu salona, bu şehre de bu yakışır" dedi.



-2014 Balkan Kayak Şampiyonası Kayseri-de-



Birçok organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten Başkan Özhaseki, şunları anlattı:



"Bunlardan biri 20 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası. Bu maçlar Kayseri-de başlayacak. Sanıyorum Kayseri-ye bin 500 civarında gazeteci gelecek. Futbolcu avında olan ne kadar antrenör ve menajer varsa onlar gelecek. Dünya Futbol Şampiyonasını milyarlarca insan izliyor. Çünkü ileride yetenek olması beklenen tüm yıldız futbolcular bu şampiyonalarda çıkıyor. Bir diğer ikinci organizasyon ise 2014 Balkan Kayak Şampiyonası Kayseri-de yapılacak. Yaklaşık 14 ülke katılacak. Bu da Erciyes-te yapılan yatırımlar neticesinde bizim için de moral olan bir taçlandırma olacak. Bu organizasyonla birlikte biz de acemiliğimizi atacağız. Erciyes, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına da ev sahipliği yapacak. Ümit ediyorum ki Erciyes-te Kayseri-nin Dünya-ya açılan bir kapısı olacak."



-Kayserispor Antalya maçıyla çıkışa geçecektir"-



Kayserispor'un lige iyi başladığını ancak oyunu bir türlü tutturamadıklarını belirten Başkan Mehmet Özhaseki, "Takımda biraz fazla oynama olup yenileri gelirse, ne kadar kabiliyetli olursa olsun, uyum sorunu yaşanabiliyor. Kayserispor birçok maçında yenildi, bizler de izledik. Ancak bir iki maç haricinde gerçekten kaliteli ve güzel bir oyun ortaya koyuyorlar. Ümit ediyorum ki bu hafta oynanacak Antalya maçıyla beraber bir başlangıç yaparlar" diye konuştu.



-Başbakan Erdoğan Kayseri'ye gelecek-



Başbakan Recep Tayip Erdoğan-ın Erciyes Kış Turizmi Projesi kapsamında 32 tesisin açılışını yapmak üzere 10 Şubat 2013 tarihinde Kayseri-ye geleceğini belirten Başkan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Erciyes-te bir yıl boyunca yaptığımız tesislerin toplu açılış töreni var. Burada teleferikler, karlama üniteleri, mekanik tesisler, barajlar olmak üzere çok ciddi yatırımlarımız var. Açılışı yapılacak olan tesisler ile birlikte Erciyes-teki çalışmalarımızın yüzde sekseni bitmiş olacak. Böyle ciddi yatırımlar ile birlikte Türkiye çapında demek bile küçük olacak. Erciyes Dağı Kayak Merkezi'nin açılışında Başbakanımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü Erciyes-e ilk geldiğinde tüm çalışmaları yerinde görme imkanı buldu. Bu çalışmalardan müthiş etkilendi ve her yerde Erciyes-ten bahsetti. Hatta benim çok hoşuma giden bir şey daha söyledi; İstanbul-da yaşamıyor olsaydı mutlaka Kayseri-de yaşayacağını söyledi. Demek ki devlet büyüklerimiz geldiği zaman Kayseri-de yapılanları gösterip, gezdirdiğimiz zaman Kayseri-den etkileniyorlar.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye çapında yayınlanan bir dergide Türkiye-nin siluetini değiştirecek 10 büyük proje içerisinde Erciyes Dağımız da var. Erciyes Türkiye çapında dünya çapında bir kayak merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bedeli 150 trilyon civarında olan 32 tesisimizin açılışın yapmak üzere Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan 10 Şubat 2013 tarihinde Kayseri-ye gelecekler. Sonrasında ise sivil toplum örtüleri, sanayici ve işadamlarıyla birlikte bir yemek tertip edeceğiz. Sanıyorum sanayicilere yeni hedefler gösterip bir ufuk turu yapacaktır. İnşallah Başbakanımızı Kayseri-de ağırlayacağız."

