Başbakan Türkiye'deki Afrinli sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Tamamen PKK/PYD/YPG-DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler" dedi.

Yıldırım, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, milli denizaltı Muratreis’in ilk kaynak töreninde konuştu. Ege ve Akdeniz’deki provokasyonlar konusunda net uyarılarda bulunan Başbakan, “Türkiye hem yurt içinde hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege’de, Akdeniz’de birtakım komplolar, birtakım tezgahlar peşindeler. Açık ifade ediyorum, şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın” ifadelerini kullandı.



“MİSAFİR ETTİĞİMİZ 350 BİN AFRİNLİ TOPRAKLARINA DÖNECEK”

Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu’nun ardından Türkiye’de misafir edilen 350 bine yakın Afrinli’nin topraklarına döneceğine vurgu yapan Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

“Şimdi de Afrin’de ülkemize güney sınırlarımıza yönelik tacizlere son vermek, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak, diğer yandan Afrin alanında yaşayan yaklaşık 500 bini bulan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik unsurları bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmış bulunuyoruz. Geldiğimiz noktada az önce Milli Savunma Bakanımız da ifade etti. Alan terör örgütlerinden yerleşim yerleriyle, köyleriyle birbir temizlenmektedir. Ve inşallah tamamen PKK, YPG, PYD, DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye’de misafir ettiğimiz 350 bin Afrinli topraklarına dönecek. Orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler.”



Konuşmanın ardından Başbakan Binali Yıldırım, ilk kaynağı da bizzat yaptı.

İHA