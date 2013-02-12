Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başbakanın Kayseriye Örnek Gösterdiği Şehir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yaptığı Kayseri ziyaretinde Kayserililere çağrıda bulunarak, “ Size iki organize sanayi bölgesi yetmez. Sayıyı arttırmalısınız” dedi.

Başbakanın Kayseriye Örnek Gösterdiği Şehir
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk   
Başbakan Erdoğan’ın Erciyes’te yaptığı açılış sonrasında Kayseri’de bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Başbakan, kendisine yöneltilen soruların tamamına tek tek cevap vererek, açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın, Kayseri’nin ekonomisinden bahsederek, “ Kayseri’ye iki organize sanayi bölgesi yetmez. Bu sayıyı arttırmalısınız. Ticaret hacmi de Kayseri’ye yakışmıyor. Kendinize Gaziantep’i örnek alın.  İhracata ağırlık verecek çalışmalar yapılmalı. Gerekirse çevre illerle ortak sanayi bölgeleri kurulmalı” diye konuştu. Erdoğan’ın toplantıda Kayseri’nin sağlık ve eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi haline geldiğine dikkat çekerek, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Organize Sanayi Bölgeleri konusunda çalışma yapmaları talimatı verdiği de öğrenildi.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yahyalılı 5 yıl önce

Taa Ankaralardan başbakan görmüş kayserinin yilli zihniyetinin tezahürünü...Kayseri ovası varken ne yapsın yahyalıyı pınarbaşını yeşilhisarı..nede olsa ordakiler kayserinin yilli değil köylüsü.Bir konyanın 150 bin nüfuslu ilçeleri varken övüne övüne bitirilemeyen kayserinin köy gibi ilçeleri var.Bu kayserinin yillilik??? zihniyetinin sonucu...Utanmalılar basın da dahil merkez yalakalığından vazgeçip ilçelerdeki değerleri görmeleri gerkir artık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ahmet 5 yıl önce

bu şehrin osb başkanının ufku sadece asgari ücretin yüksek olduğunu zannetmekle sınırlı olunca sanayici ne yapsın. Sanayiciye destek olamayanlar utansın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)