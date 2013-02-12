Başbakanın Kayseriye Örnek Gösterdiği Şehir

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Başbakan Erdoğan’ın Erciyes’te yaptığı açılış sonrasında Kayseri’de bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Başbakan, kendisine yöneltilen soruların tamamına tek tek cevap vererek, açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın, Kayseri’nin ekonomisinden bahsederek, “ Kayseri’ye iki organize sanayi bölgesi yetmez. Bu sayıyı arttırmalısınız. Ticaret hacmi de Kayseri’ye yakışmıyor. Kendinize Gaziantep’i örnek alın. İhracata ağırlık verecek çalışmalar yapılmalı. Gerekirse çevre illerle ortak sanayi bölgeleri kurulmalı” diye konuştu. Erdoğan’ın toplantıda Kayseri’nin sağlık ve eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi haline geldiğine dikkat çekerek, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Organize Sanayi Bölgeleri konusunda çalışma yapmaları talimatı verdiği de öğrenildi.
Başbakan Erdoğan’ın Erciyes’te yaptığı açılış sonrasında Kayseri’de bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Başbakan, kendisine yöneltilen soruların tamamına tek tek cevap vererek, açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın, Kayseri’nin ekonomisinden bahsederek, “ Kayseri’ye iki organize sanayi bölgesi yetmez. Bu sayıyı arttırmalısınız. Ticaret hacmi de Kayseri’ye yakışmıyor. Kendinize Gaziantep’i örnek alın. İhracata ağırlık verecek çalışmalar yapılmalı. Gerekirse çevre illerle ortak sanayi bölgeleri kurulmalı” diye konuştu. Erdoğan’ın toplantıda Kayseri’nin sağlık ve eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi haline geldiğine dikkat çekerek, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Organize Sanayi Bölgeleri konusunda çalışma yapmaları talimatı verdiği de öğrenildi.
Taa Ankaralardan başbakan görmüş kayserinin yilli zihniyetinin tezahürünü...Kayseri ovası varken ne yapsın yahyalıyı pınarbaşını yeşilhisarı..nede olsa ordakiler kayserinin yilli değil köylüsü.Bir konyanın 150 bin nüfuslu ilçeleri varken övüne övüne bitirilemeyen kayserinin köy gibi ilçeleri var.Bu kayserinin yillilik??? zihniyetinin sonucu...Utanmalılar basın da dahil merkez yalakalığından vazgeçip ilçelerdeki değerleri görmeleri gerkir artık