Başbakanın Kayseriye Örnek Gösterdiği Şehir

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk

Başbakan Erdoğan’ın Erciyes’te yaptığı açılış sonrasında Kayseri’de bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Başbakan, kendisine yöneltilen soruların tamamına tek tek cevap vererek, açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın, Kayseri’nin ekonomisinden bahsederek, “ Kayseri’ye iki organize sanayi bölgesi yetmez. Bu sayıyı arttırmalısınız. Ticaret hacmi de Kayseri’ye yakışmıyor. Kendinize Gaziantep’i örnek alın. İhracata ağırlık verecek çalışmalar yapılmalı. Gerekirse çevre illerle ortak sanayi bölgeleri kurulmalı” diye konuştu. Erdoğan’ın toplantıda Kayseri’nin sağlık ve eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi haline geldiğine dikkat çekerek, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Organize Sanayi Bölgeleri konusunda çalışma yapmaları talimatı verdiği de öğrenildi.



