Basın Toplantısında Konuştular

Kart, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi'nden Lpg istasyonu ruhsatı alınması sürecinde rüşvet alındığı iddiasıyla açılan dava duruşmasına katıldıktan sonra CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi.



Toplantıya CHP milletvekilleri Atilla Kart, Şevki Kulkuloğlu, Süleyman Çelebi, Ahmet Toptaş, Mevlüt Dudu ve Mehmet Şeker ile çok sayıda partili katıldı.



Kayseri'deki yolsuzluk iddiaları hakkında her hangi bir kişiye suçlama yapmadıklarını belirten Kart, "Biz ilk günden beri falan suçludur, falan suçsuzdur demiyoruz. Biz Kayseri Belediyesi odaklı, mülki idare odaklı, çok ciddi yolsuzluk iddiaları var diyoruz. Biz bunların araştırılmasını merkezi hükümet, Ankara engelliyor diyoruz. Bırakın yargı suçluları bulsun ve tüm Kayseri belediyesi çalışanları zan altında kalmasın diyoruz. Kayseri Belediyesi kurum olarak zan altında kalmasın diyoruz" diye konuştu.



Basın toplantısının ardından gazetecilere söz hakkı veren Kart ile soru soran gazeteciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



Bir gazetecinin "Genel başkanınız (9 katlı benzin istasyonu yeri rüşvet olarak verildi) sözleri üzerine açılan davada, genel başkanınız mahkum edildi ve 20 bin lira tazminatı ödedi. Sizin (meclis üyesi yolsuzluk yaparak 384 daire aldı) sözleriniz üzerine açılan davada ise 5 bin lira tazminat davasına mahkum edildiniz. Genel başkanınız hakkında açılan 30 davanın reddedilmesi genel başkanınızın haklılığını göstermez. Çünkü o davalar usul yönünden iptal edildi. Siz genel başkanınızı haklıymış gibi gösteriyorsunuz" şeklindeki soru üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.



Kart, bu soruya da "Genel başkanımız hakkında Kayseri mahkemelerinde 40 dava açıldı. Bunlardan 30 davası ret ile sonuçlandı. Evet usul yönünden reddedildi ama haksız olduğunu da göstermez. 7 dava devam ediyor. 3 dava ise kısmen kabul kısmen ret ile sonuçlandı. Genel tablo bu. Kısmen kabul edilen 3 dava da temyiz aşamasında. Daha kesinleşen dava yok. Genel başkanımız hakkında tazminat davası anlamında kesinleşen bir tana dosya yok. Şahsıma açılan dava ise sonuçlanmadı, daha temyiz aşaması var. Müsaade ederseniz temyiz hakkımı kullanayım" şeklinde cevap verdi.

