Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Ataş, istifa etti

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim’inde aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Başkan Ataş, istifa etti
Ataş, yaptığı yazılı açıklamada, iki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevini şevkle, aşkla, onurla ve büyük bir heyecanla yerine getirmiş olmanın gururunu yaşadığını belirtti.
 
Ataş, "Bugün geldiğimiz noktada ise ülkemiz bir erken seçimle karşı karşıya geldi. Siyasi hayatıma devam etmekte olduğum İYİ Parti de seçimlere katılacak 10 siyasi parti arasında yer aldı ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in de teveccühü ile İYİ Parti Kayseri milletvekili adaylığı konusunda karar aşamasına geldim." ifadesini kullandı.
 
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.