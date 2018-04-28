Başkan Ataş, istifa etti

Ataş, yaptığı yazılı açıklamada, iki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevini şevkle, aşkla, onurla ve büyük bir heyecanla yerine getirmiş olmanın gururunu yaşadığını belirtti.



Ataş, "Bugün geldiğimiz noktada ise ülkemiz bir erken seçimle karşı karşıya geldi. Siyasi hayatıma devam etmekte olduğum İYİ Parti de seçimlere katılacak 10 siyasi parti arasında yer aldı ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in de teveccühü ile İYİ Parti Kayseri milletvekili adaylığı konusunda karar aşamasına geldim." ifadesini kullandı.



AA

