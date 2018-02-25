Başkan Büyükkılıç:  Kalkınma Planında yerel yönetimler lokomotif görevinde 





2019-2023 döneminde uygulamaya konulacak ekonomik ve sosyal politikaları içerecek olan 11. Kalkınma Planı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu listesinde 43 komisyon bulunduğu kaydetti. 43 özel ihtisas komisyonu içinde 'Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi' komisyonun da bulunduğu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"2019-2023 döneminde uygulanacak olan 11. Kalkınma Planı'nda 43 özel ihtisas komisyonu yer almaktadır. Bu komisyonların içinde 'Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi' başlığında bir komisyon bulunmaktadır. Bu komisyonun olması yerel yönetimlere verilen bir ifadesidir. Ancak 43 İhtisas komisyonu içinde dolayı olarak 26 komisyon da belediyenin yetki ve görev alanına giren ve yer alan çalışmalarda vardır. Örneğin ulaştırma, turizm, sosyal yardım sisteminde etkinlik, kültür ve sanat, çocuk ve gençlik, konut politikaları, kalkınma sürecinde sivil toplum kuruluşları, su yönetimi, kamu-özel işbirliği uygulamalarında etkin yönetim, bölgesel kalkınmada özel sektör dinamikleri, kentsel yaşam kalitesi ve kırsal kalkınma gibi komisyonlar dolaylı olarak hep yerel yönetimleri ilgilendirmektedir. Dolayısı ile 11. Kalkınma Planının başarı da yerel yönetimler adeta lokomotif görevindedirler. Bu açıdan yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak 2023 yılı hedef ve amaçların yönelik tüm çalışmaların alt yapısı mevcuttur.”



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