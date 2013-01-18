Başkan Özhaseki Ders Verdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Beylikdüzü’nde düzenlediği 'Siyaset Akademisi' programının konuğu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun’un Küçükçekmece’de 3. Bölge Belediye Başkanları toplantısında bulunduğu için katılamadığı gecede ev sahibi olan AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. İbrahim Bülbüllü, Başkan Özhaseki ile yakından ilgilendi. Beylikdüzü Kuğulu Park’ta yenen akşam yemeğinin ardından Belediye Kültür Merkezi’nde, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Celal Babayiğit, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcıları Tahir Sert, Efrahim Yeşil, Başkan Danışmanları Av. Ercan Ay ve Ayhan Başarır’ın katıldığı programda, Siyaset Akademisi öğrencileri, Başkan Özhaseki’nin belediyecilik konulu dersini dinleme fırsatı yakaladı.



“YENİ KAYSERİ STADI’NIN YAPIMI İÇİN YATIRIMCI BULDUK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 1994 yılından bu yana belediye başkanlığı yaptığını ve 1999 yılında göreve geldiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda çok büyük projeleri, büyük paralar harcamadan gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yeni yapılan Kayseri Stadı hakkında bilgiler veren Başkan Özhaseki, eski stat yerini 75 milyon liraya Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nden alıp 115 milyon liralık yatırımcı bulduklarını, yeni stadı ve stat çevresindeki spor komplekslerini belediye kasasından bir lira dahi çıkmadan tamamladıklarını ve devlete kullanıma hazır olarak teslim ettiklerini dile getirdi.



KÜLTÜR MERKEZİ’NDE UZUN AMA ETKİLİ DERS

Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezi’nde yaklaşık 1.5 saat boyunca öğrencilere belediyecilik dersi veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, program sonunda vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Özhaseki’ye; AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. İbrahim Bülbüllü ve AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Celal Babayiğit çiçek ve tablo, İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği yetkilileri de plaket takdim etti.