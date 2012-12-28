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Başkan Özhaseki Dinlendi mi?

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin dinlenmediğini ve makam odasında ''böcek'' olarak tabir edilen dinleme cihazı bulunduğu yönünde kendilerine bir bilgi gelmediğini bildirdi.

Başkan Özhaseki Dinlendi mi?
Başsavcı Bingöl, makamında düzenlediği basın toplantısında, yerel bir yayın organında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin, hakkında ortaya atılan iddialar ve devamında yaşanan yargı süreci boyunca dinlendiğiyle ilgili bir haber çıktığını, ayrıca yine yerel bir yayın organında Özhaseki'nin makam odasında böcek bulunduğu yönünde haber yayınlandığını ifade ederek, ''Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hakkındaki iddialarla ilgili başlatılan soruşturma ve yargılama süresince bizim tarafımızdan dinlenmemiştir. Zaten mahkeme de takipsizlik kararı vermiştir. Yasal olarak bir dinleme yapmış olsak bile, mahkeminin takipsizlik kararı vermesinin ardından, dinleme yaptığımız kişiye, yazılı olarak dinlediğimizi bildirmek zorundayız. Ortada böyle bir durum yok'' dedi.
Özhaseki'nin makam odasında böcek bulunduğu yönündeki iddianın da yine yerel bir gazete tarafından ortaya atıldığını kaydeden Bingöl, bu yönde kendilerine hiçbir bilgi ya da ihbar ulaşmadığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve belediye yetkililerinden araştırma yapılması yönünde bir talep de gelmediğini söyledi. Bingöl, ''Biz yine de gazetedeki haberi ihbar kabul edip soruşturma başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ve haberi yazan gazeteciyi dinleyeceğiz'' diye konuştu.
Başsavcı Bingöl, bir gazetecinin sorusu üzerine Kayseri'de cinsel istismar suçlarında bir artış gözlendiğini de bildirdi.
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