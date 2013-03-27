Başkan Özhaseki, Düzce'de Konuştu

Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde yapılan akademide Özhaseki katılımcılara tecrübelerini aktardı. Hayatta ne varsa zıtlıkları ile var olduğuna işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu: “Hayat bu anlamda iyilerle kötülerin mücadelesi olarak geçiyor. Biz hangini beslersek o taraf daha ön plana çıkıyor. İnsanların içinde de iyilik ve kötülük yarışı var. İçeride olduğu gibi dışarıda da aynı yarış var. Biz bunun için hayırlı bildiğimiz işlerin peşinden gidelim, kötülüklerle savaşalım.”

Başkan Mehmet Özhaseki, dünyada hızlı bir değişimin söz konusu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu değişime ayak uydurmak zorundayız ve değişimi doğru anlamamış gerekiyor. Kendinizi yenilemezseniz mesleğiniz bile elinizden gidiyor. Yani değişimi takip etmemiz gerekiyor.”

Kayseri ile ilgili bilgi veren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri kışın yoğun yaşayan bir il. Çok verimli toprakları yok bu nedenle yetiştireceği bir şey olmadığı için al sat yapıyorlar. Yani ticaret yapıyorlar. Memur çocuklarının dışında bütün çocuklar babasının yanında yarım günü okulda yarım günü ticaretle geçirir. Bazen babam niye memur olmadığı için hayıflanırdım.”

İsrafın önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, bunun sözde değil özde olması gerektiğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Örneğin kendi arabamızla bir yere gideceksek benzin hesabı yapıyoruz değil mi. Ama kamu aracı ile gidecekseniz bunun hesabı yapılmaz. Arkadaşlar bununda hesabını yapmamız gerekiyor. Göreve geldiğimde belediyede 80’den fazla araç vardı. 80 araç demek 80 şoför demektir. O dönemde sadece şoför maliyeti belediyeye yıllık 3 milyon liraydı. O yıl belediyeye araç kiraladım hem de masrafın beşte bir fiyatına. 80 aracı sattım. Bu gün bakıldığında makam araçlarından iki milyon liraya yakın kar ediyoruz. Aynı şekilde belediye otobüsleri vardı ve zarar ediyorlardı. İşçilerle konuştum, ikişerli olarak anlaşın gönüllü olarak işi bırakın size tazminatınızı ve hat vereyim dedim. Birçoğu kabul etti patron oldu. Şimdi hava parası ile birlikte 1 milyon 200 milyara satıyorlar. Çoluk çocuklarına iş bırakıyorlar. Bunlar tasarruftur.”

Başkan Özhaseki, belediye olarak şeffaflığa çok önem verdiklerine işaret ederek şunları söyledi: “Ben göreve geldikten sonra hiçbir ihale davetiye usulü ile yapılmadı. Bütün ihalelerimiz teklif usulü ile canlı yayınla yapıyoruz isteyen herkes izleyebiliyor. Bizden önce encümen kararları saklanırdı. Kamu kaynaklarını iyi yönetmemiz lazım.”

Başkan Mehmet Özhaseki, personel giderlerinin belediyeler de büyük bir yük oluşturduğu belirterek şöyle konuştu: “Göreve geldiğimden bu yana belediye sınırları 10 kat büyüdü. Personelimiz iki bindi şu an 900’e düştü. Hizmet derseniz artarak devam etti. Örneğin göreve geldiğimizde yedi park vardı şu an 750 tane park var ve 30’a yakın parkta sabahları jimnastik hocası geliyor spor yaptırıyor vatandaşlara. Hizmet artmış o zaman personelin de azalması yerine artması gerekmiyor mu, gerekmiyor.”

Özhaseki, akademide yaptığı konuşmalarında ara ara fıkra anlatarak salondakileri güldürdü.