Başkan Özhaseki İlk Dersi Verdi

Akademinin açılış konuşmasını yapan, Siyaset Akademisi İl Koordinatörü Levent Büyükkeçeci, Siyaset Akademisi ile birlikte siyasetin kurumsallaşacağını belirterek,"Siyaset Akademisi çok büyük eğitim ve kültür hareketi olacaktır. Güçlü siyaset, güçlü Türkiye. Değişen, gelişen Türkiye. Yani sadece kendi sınırlarına hapis olmuş bir ülke değil. Dünya'nın her tarafına ulaşabilen bir Türkiye. Dünya barışı için çabalayan bir Türkiye ve bir gün Dünya lideri olacak bir Türkiye. İşte, Siyaset Akademisi bu büyük fedakar davanın bir parçasıdır. Türk siyasi hayatının, en büyük siyasi eğitim hareketi ile AK Parti Ar-Ge Başkanlığı olarak, Türkiye çapında bu yıl 15 bin mezun vermeyi hedefliyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz de, yerel ve genel seçimlere hazırlık anlamında Siyaset Akademisi'nin önemine değinerek, "Burada edindiğiniz paylaşımlarla ve eğitimlerle bu ülkenin geleceğinde, 2023 hedeflerine ve Dünya'daki ilk 10 hedefine ulaşmasında çok büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bu tür eğitim programlarında deneyim paylaşımlarının büyük önem taşıdığını belirten Özhaseki, akademi öğrencilerine hayata bakış tarzı, belediyecilik, başkanlık ve yönetim anlayışı konularında bilgilerini aktardı.

Günümüze damgasını vuran en önemli olgunun değişim olduğunu ifade eden Özhaseki, bu değişimin çok hızlı ve çok yönlü olduğunu dile getirdi. Son dönemde yüzyıllara bedel değişim yaşandığını kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

"Değişim olgusu bu günlerde çok fazla telaffuz ediliyor ama, sadece bu günlerde konuşulmuş bir şey değil. Bu olgu, siyasi tarihimize rahmetli Turgut Özal ile birlikte girdi. Tabii Özal'la birlikte başlamış bir tanımda değil. Geçmişe doğru baktığımız zaman, bir filozofun bolca bu tanımı kullandığını görürüz. yakın zamanda yaşayan İslam büyüklerinden bir kısmı şöyle söylemiş 'Eski hal bu hal. Ya yeni hal. Ya izmihlal.' Bu ne demek. Eski hal yok artık unutun. Ya ne hale ayak uydurursunuz, ya da yok olup gidersiniz. Bu açıdan bakıldığı zaman günümüzde değişim olgusu hakikaten, her alanda kendini hissettiriyor. Hem her alanda hissettiren çok büyük bir yapısı var. Ham de çok hızlı değişen bir yapısı var. Yani değişim olgusu hem çok boyutlu, hem de çok hızlı devam ediyor. Özel yaşantınızdan başlayıp, mesleğimizle, siyasetle, sosyal ilişkilerle ve ekonomi ile ilgili ne varsa hepsinde değişim var. Değişim olamayan tek şey içimizdeki inançlarımız. Onun dışında her şeyde değişim var."

Özhaseki, kursiyerlere belediyecilik ve yöneticilik konusundaki deneyimlerini de anlatarak dersi bitirdi.

Ders sonunda, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye plaket verdi.