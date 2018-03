Başkan Özhaseki: Onlar Kayseri'yi Temsil Etmiyor

Uçurtma Şenliği’ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri’ye gelen akil insanlara yapılanlardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Barış sürecinin son yüzyıla damga vuracağını kaydeden Özhaseki, “Belki son yüzyıla damga vuracak bir hadise başladı. O da barış süreci. İnsanların tahrik ettikleri, insanların birilerini istismar ettikleri, dağa doğru sevk ettikleri ve onlarca yıldır da, hepimizi meşgul eden çok önemli bir hadisenin sona doğru yaklaşıldığı bir ortamda ebetteki hepimiz sevinçliyiz. Niye seviniyoruz? Büyük bir bela bitiyor. Yavrularımız şehit düşmeyecek. Toprağa düşmeyecek. Gençler ölmeyecek. Şehit cenazeleri şehirlerimize gelmeyecek ve yüreklerimizi dağlanmayacak. Böyle bir süreçte terör örgütü de, 'ben gidiyorum' diyor. Özeti bu. Bu olayın anlatılması için de hükümet, insanların güvendiği, gerek sanat camiasından, gerek yazarçizer tayfasından, gerekse konuşmacılardan, gerekse bilim adamlarından bir akil heyet, bunların içerisinde sağdan, soldan, ortadan çok değişik fikirlere mensup insanlar var. Onlar şehirlere giderek bu barış sürecini insanlarla değerlendirmek istiyorlar. Sonra o insanlardan gelecek bir takım tepkiler varsa, onu alıp hükümete iletmek istiyorlar. Arada bir aracılık yapmak istiyorlar. Siyaset kurumunun dışında böyle bir çalışma yapılıyor. Doğrusu çok makul bir çalışma. Gelen isimlere bakıyorsunuz, hep güzel insanlar.” diye konuştu.

AKİLLERE KARŞI ÇIKANLAR KAYSERİ’Yİ TEMSİL ETMİYOR

Küçük grupların kendi içerisinde örgütlenip süreci sabote etmeye çalıştıklarını dile getiren Özhaseki, “Fakat küçük bir grup kendi içerisinde örgütleniyor. Geliyor, provoke ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Hatta içlerinden bir iki kişi, doğrusu ben de dinlerken hüzün duyduğum, sıkıntı duyduğum arkadaşımız 'az daha bizi döveceklerdi' diyor, 'çok korktum' diyor mesela hanımefendinin birisi. Konuşmasına fırsat vermeden, affedersiniz vurun, konuşturmayın gibi tavır içerisinde bağıra çağıra karşılanması hepimizi üzdü. Emin olun ki, örgütleyen arkadaşlar veya örgütlenen arkadaşları bir kenara alsanız, sakinleşseler geriden yaptıklarını izletseniz, 'şunu beğendiniz mi?' deseniz onlar bile beğenmemişlerdir yaptıkları işi. Fakat böyle bir olay yaşandı. Doğrusu bu Kayseri'yi temsil etmiyor ve Kayseri adına da üzüldük. Arkadaşlarımızdan da özür diledik. Fakat yapacak bir şey yok. Bir üniversitede 30-40 bin öğrenci okur. O öğrenciler içerisinde 10-20 kişisi bir örgüt tarafından ayar verilir. Çıkarılır. Onlar da provokasyon yaparlar. Her tarafa o gösterilir. şimdi siz bu olaydan dolayı kocaman bir üniversiteyi suçlayabilir misiniz? 5-8 kişi yumurta attı diye vay bu Erciyes Üniversitesi'nde nasıl olur bu öğrenciler diyebilir misiniz? Her zaman küçük böyle gruplar, örgütlendiklerinde bu tür olayları yaparlar. Tahrik ederler, provoke ederler, ses getirmek isterler. Basın da bunları verince sanki herkese mal edilmiş bir kötü ortam çıkar, ambiyans doğar. Bundan dolayı onlar keyiflenirler. 40-50 kişinin yapmış olduğu hadisten dolayı biz üzüntülüyüz. Kayseri'yi temsil etmeyen bu insanların yapmış olduğu hareketlerden dolayı zaten o şahıslardan özür diledik. Ama o fikirler Kayseri'yi temsil etmiyor. O insanlar Kayseri'yi temsil etmiyor. Kimi temsil ediyorlarsa ediyorlar ama kendilerini temsil ediyorlar.” şeklinde konuştu.

KAYSERİ HALKI SÜRECE DESTEK VERİYOR

Kayseri halkının sürece büyük destek verdiğini belirten Özhaseki, şehit haberi gelmeyeceği için herkesin bayram havası içinde olduğunu kaydetti. Barış çiçeklerinin her tarafa yayılacağına inandığını söyleyen Özhaseki, “Doğrusu bütün Kayseri halkının bu barış sürecine müthiş bir destek verdiğine yürekten inanıyorum. Bir daha şehit haberi gelmeyecek diye, herkes bayram ediyor adeta. Tabi eski yaraları kaşımak, durmadan bunları anmak, ‘Şehitlerimiz ne olacak? Onların anneleri ne der?’ demek çözüm değil. Onların anneleri ‘Bir daha bir yavru ölmesin, bir başka anne ağlamasın’ diyorlar. Onlara kulak versinler aslında. Doğrusu benim gibi düşünenler, makul insanlar hepsi bayram ediyor adeta. Bir daha şehit haberi gelmeyecek diye seviniyor. Ben hükümetin başlatmış olduğu bu hadisenin hayırla sonuçlanmasını diliyorum. Sonunun hayır getirmesini Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Eğer böyle olursa bu ülkenin önü açık. Bu ülke ileriye doğru adeta şaha kalkacak. Sadece ekonomik alanda değil, bunun yanı sıra kendi içerisinde barış tohumu atıldığı için, oradan filizlenecek olan bu barış çiçeklerinin her bir tarafa mis gibi kokarak yayılacağına da inanıyorum. Eskiden yakalamış olduğumuz, o kendi içimizdeki birliğin, beraberliğin, uhuvvetin, kardeşliğin, dostluğun bundan sonra ileriye doğru süreceğine de inanıyorum. İnşallah başarılı olur diye temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.