Başkan Tok: Başkan Adayımız Baki Ersoy’dur

MHP İl Başkanı Serkan Tok, kentte bulunan bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tok, göreve geldiği 25 Nisan 2018 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yerel seçimlerle ilgili olarak bugüne kadar aday adayı olarak kendilerine başvuranların sayısının 62 olduğunu ve bu sayıdan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Tok; "177 gündür Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı neler yaptı? Göreve geldiğimiz günden itibaren ilk önce görevimiz olan 24 Haziran seçimleriyle alakalı aday adaylarının tespitine daha sonra da bu sürecin adaylığa dönüştürülmesini parti il teşkilatı, ilçe teşkilatları, yan kuruluşlar ve genel merkezimizle beraber elde ettiğimiz listeyi paylaşmış olduk. Bu 10 kişilik liste ile beraber Sarız’ın köyünden Yahyalı’nın köyüne kadar, Sarıoğlan’ın köyünden Develi’nin köyüne kadar bütün köyler, kasabalar, ilçeler tarandı, çalışıldı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel merkezi ve başkanının fikirleriyle beraber ittifakın görüş, fikir ve düşünceleri anlatıldı. İttifaka uygun mücadele edildi, ittifaka uygun çalışmalar sağlanıp cumhurbaşkanlığında cumhurbaşkanımıza daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekillerine oy istendi. Bu süreçler Kayseri İl Teşkilatı’nın kendi açısından başarıyla tamamladığı bir süreç halinde 189 bin 244 oy alarak 2 milletvekili çıkartıp Ankara’da temsile hazır hale getirmiş olduk. Aslanlar gibi dediğimi 2 milletvekilimiz meclise gittiği günden bugüne gelene kadar Kayseri’nin sorunlarıyla ilgili çalışmalarda bulundu. Dana sonra önümüzde program alarak bütün ilçelere teşekkür ziyaretleri kapsamında geziler düzenlendi. Yine 15 Temmuz anma gününde valimiz ve belediye başkanımızın düzenlediği etkinliklere tam kadro katılım sağlanarak duruşumuzun net bir şekilde devletin ve milletin yanında olduğu gösterildi. Seçimlere bugün itibariyle 164 gün kalmış. Bu 164 gün içerisinde; Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel merkezin ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bizlere göndermiş olduğu ilkelere, hedeflere, misyona uygun projeler geliştirip bu projeleri zamanında, acil bir şekilde ulaştırıp, sorunları ortadan kaldıracak bilgili, donanımlı, kendisini ispatlamış Türk milliyetçileriyle yola çıkacağız. Yine bugünlerde yürütülen ittifak ile ilgili çalışmalar eğer sonuçlanırsa onlar da tarafımızdan sizlerle paylaşılacak. Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak söylemlerimizi, ‘Cumhur İttifakı’ndaki gibi genel başkanımızın söylemleriyle eş tutacağız, genel başkanımız ittifak için ne uygun görüyorsa burada da aynısını uygulayacağız. Eğer ittifak olmaz ise yine biz genel merkezimizin, genel başkanımızın politikaları doğrultusunda bütün ilçelerimizde bir liste oluşturup halkın karşısına çıkacağız. Dün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi’ne aday adaylığı süreci içerisinde 62 kardeşimiz bize gelerek cv bırakmıştır. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Çünkü bu sayı bize aday adaylarının çoğaldığını, Milliyetçi Hareket Partisi’nin gündem teşkil ettiğini görmek bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kabulü olduğu takdirde Milletvekili Baki Ersoy olacağını ancak genel merkezin kabulü olmaz ise başka aday adaylarının da hazır olduğunu kaydeden Tok; "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, genel başkanımızın iradesi ve kabulü olursa Baki Ersoy’dur. Baki Ersoy genel başkanımız ‘Milletvekilliğine devam edeceksin’ dediği andan itibaren aynı görevinde devam edecek. Şimdi onları dile getirmek usulen yanlış olur. Baki Ersoy aday olmaz ise arkasından gelen 2 tane adayımız var, hala o süreç devam ediyor" dedi.

Ülke ve kentin sorunları hakkında da konuşan Başkan Serkan Tok; "Tarım ve hayvancılığı geliştirip buna uygun projeler ile daha sağlıklı etler yiyebilmek. Bu imkanlar devletimizde var. Bu imkanları devletimizin Kayseri’ye aktarmasını sağlamak. Alakası dahi olmadığı halde doların artmasını bahane eden stokçular var ise devletimiz acil bir şekilde bu konuyu çözmesi gerekiyor. Dolarla alakası olmayan bir üretim sektörünün bugün yüzde 100’lere varan zamlar yaptığını görmekteyiz. Bu sorunun çözülmesinde hepimiz görevliyiz" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Başkan Tok, yerel seçimlerde Başbuğ Alparslan Türkeş'in memleketi olan Pınarbaşı'nı almak istediklerini de sözlerine ekledi.

