Başkan'dan Öğrencilere Tavsiyeler

Başkan Özhaseki'nin ilk ziyaretçileri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrenci Konseyi Başkanı Ayten Tarcan ve beraberindeki öğrenciler oldu. Öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Özhaseki, öğrenci konseyinin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere bir takım tavsiyelerde de bulunan Başkan Özhaseki, öğrencilik yıllarının farkındalık yaratmak için en uygun zaman olduğunu söyledi. Zamanın hızla akıp geçtiğine dikkat çeken Başkan Özhaseki, "Hayata atılmadan önce kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Sizin kendinizi yetiştirmeniz, geliştirmeniz için en uygun zaman şu an. Hayatınızın en önemli zamanınızda olduğunuzun farkında olun. Bu zamanı iyi değerlendirin" dedi.

Öğrenciler ise Başkan Özhaseki'ye hayata geçirdikleri 'Yarının Liderleri' projesi hakkında bilgiler verdi. Proje Koordinatörü Mahmut Sami Saka, projelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirterek "Bu proje ile yarının liderlerini tespit ederek onların önünü açabilmek amacındayız" diye konuştu.

Kayseri'ye şehir dışından gelen bir başka öğrenci de "Mehmet Özhaseki ismi, Kayseri ile özdeşleşti. Kayseri şehirleşme olarak gördüğüm en güzel, en düzenli şehir. İsminizin hakkını vermişsiniz. Çok büyük bir başarı yakalamışsınız" ifadelerini kullandı.

Ardından Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ali Aslan, yeni yönetimi ile birlikte Başkan Özhaseki'ye tanışma ziyaretinde bulundu. 13 Ocak'ta yapılan genel kurul ile başkan seçilen Ali Aslan, "Belediye bizim, şehir bizim, belediye başkanı bizim. Amacımız şehre hizmet etmek" dedi.

Yeni yönetimi tebrik eden Başkan Özhaseki, konuklarıyla bir süre görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Özhaseki'nin son ziyaretçisi Kayseri DSİ Bölge Müdürlüğü görevine atanan Hayrullah Coşkun oldu. Konuğu ile bir süre görüşen Başkan Özhaseki, yeni görevinde Coşkun'a başarılar diledi.