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"Başkanlar, yerel seçim yaklaştıkça propaganda için yeni vesileler buluyor"

Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut yaptığı yazılı açıklamada camilerdeki tanıtım törenlerine tepki gösterdi.

"Başkanlar, yerel seçim yaklaştıkça propaganda için yeni vesileler buluyor"

Nuri Efendi Camisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kayseri ziyaretinde toplu açılış töreniyle hizmete girdiğini hatırlatan İlçe Başkanı Mehmet Akbulut “ Üzülerek görmekteyiz ki yerel seçim yaklaştıkça belediye başkanlarımız propaganda yapabilme için çeşitli vesileler buluyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’da Cumhurbaşkanı tarafından açılan bir camiyi, tekrar tekrar açtırıyor. Bu da yetmezmiş gibi bir tören daha düzenleyip partisinin genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye kurdele kestiriyor" ifadesinde bulundu.
Akbulut, "Bu arkadaşlar Talas’ı kaybetmeme telaşına kapıldıklarından dolayı hangi zeminlerde siyaset yapılacağını da unutuyorlar. Biz hatırlatalım; sayın belediye başkanı, camiler ve diğer kutsal mekânlar hiçbir dünyevi seçime alet edilemez. Ve sırf siz hayırseverlerin yaptıkları ile övünün diye zaten açılan bir ibadethaneyi ve tesisleri belediyenin kaynaklarıyla tekrar tekrar açtırmanın izahatı olmaz. Bunun adına tanıtım günü demeniz de hiçbir gerçeği perdeleyemez. Allah yardımı dokunan tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Eğer ki derdiniz hayırseverleri yüceltmekse bunun farklı metotları da var. Belki de siyasi propaganda derdine düştüğünüz için bunu da unutmuşsunuz. Mart 2019 seçimlerinde bunların hepsini size teker teker hatırlatacağımızdan da emin olun.” dedi.
 

İHA

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Cengiz Şahin 52 dakika önce

Sayın ilçe başkanım vatandaş farkında martta açilani tekrar açarlar kayseri tv lerde gösterir bıktık artık ...biz takipteyiz

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