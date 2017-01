Başkanlık referandumu nisanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, son dönemlerde ülke gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden başkanlık sistemi yasasının bu ay sonuna kadar meclisten geçeceğini, nisan ayında ise halkın oyuna sunulacağını söyledi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokol mensupları ve STK temsilcilerinin katılımıyla bir kahvaltı programı tertiplendi.

Safa Vakfı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkanı Ahmet Taş, Bakan Özhaseki'ye yeni anayasa, başkanlık sistemi, Suriye ve Fırat Kalkanı operasyonu, İncirlik üssüün kapatılması, FETÖ tutuklamaları, akaryakıt zamları, sebze-meyvede yaşanan zamlar gibi gündeme dair merak edilenleri sordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki kürsüye çıkarak tüm bu sorulara tek tek cevap verdi.

Zamların terör harcamalarıyla ilgisi yok

Bakan Özhaseki, gerçekleşen zamların terör harcamalarıyla bir ilgisi olmadığına vurgu yaparak , “Zamlardan önce şunu söylemeliyiz. Güneydoğu’nun yeniden imarı konusunda önümüzde 3 formül vardı. Birincisi vatandaşa hasar bedellerini ödeyip, kendi evlerini yapmalarını sağlamaktı. Bunun faturası devletimize 3-3.5 milyon TL idi. Yerleşim birimlerini tamamen yıkıp, yeniden yapmanın bedeli ise 150 milyar olarak hesaplandı. Bizim benimsediğimiz üçüncü formülde ağır hasarlı olan yapıların yıkılması, az olanların onarılması, çevre düzenlemeleri, kreşi, taziye evi, parkları, alt yapısı ile örnek bir imar hareketi içinde yıkılması gereken evlerin yıkılıp, yerine yenilerinin verilmesi 10 milyar tuttu. Biz, bunu seçtik. Bu harcamayı da TOKİ ve Çevre bakanlığı olarak bütçemizden karşıladık. Yani, maliyeden 5 kuruş almadık.” diye konuştu.

Terör örgütlerinin yaptığı bitmişlik alameti

Bombalı terör saldırılarında istihbaratın zaafının bulunmadığını aktaran Bakan Özhaseki, “Bombalamalarda güvenlik zaafı var mı?’ deniliyor. Şunu bilelim, eğer birisi birini öldürmeyi veyahut bomba atmayı kafaya koymuşsa emin olun buna mani olmak çok zor. İstihbarat eskiden bir takım yanlış adamların elindeydi. Onlar temizlendi Allah’a şükür böyle bir zaaf kalmadı. Şimdi müthiş bir çalışma var. İyi bir grup var, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu örgütler de işi iyi bildiği için asla telefon kullanmıyorlar, bilgisayar kullanmıyorlar. İstihbaratın oltalarına düşmüyorlar. Kulaktan kulağa söylüyorlar, hiç ilişmemiş adamları getiriyorlar. Bunların yapmaya çalıştıkları tek şey can yakmak, içimizin acımasını sağlamak… Hatta bundan istifade ederek bazı partilerin eline fırsat verip iktidarı değiştirmeye çalışmak… Terör örgütü amaç olarak bir bölgeyi hedeflemişse, bir coğrafya parçasına devlet kurmayı hedeflemişse önce halka iner, alan hakimiyeti sağlar. Oradaki hakimiyetine göre kendi paçavrasını açar, ‘bağımsız oldum’ der çıkar. Bu denemeleri yaptılar, tam tersine döndü. O paçavraları indi, çukurları dolduruldu, halktan koptular. Şimdi iki adam satın alarak bombalamaya çalışıyorlar. Bu bir bitmişlik alameti.” dedi.

AK Parti oyuna gelmez

"Ülkemiz üzerinde oyun oynayanlar var. Ülkemizin içinde ve dışarıda bunlara karşı savaş var.” diyen Bakan Özhaseki; “Çok zor günlerden geçiyoruz. PKK 'nın DAEŞ'in ve FETÖ'nün sahipleri, bunlara kullananlar, akıl verenler aynı. Ama bunları kullananlar daha sonra bu örgütleri kapıya koyup, paçavra gibi atacaklar. Akılları sıra, Ak Parti terörle bunaltılacak, iktidardan düşürülecek sonra koalisyonlar dönemi başlayacak. Birileri bağımsızlık ilan edip, özyönetimle yeni ülke kuracak. Biz bu oyunlara gelmedik. PKK'yı o açtıkları çukurlara gömdük. Dağda inlerinde, şimdi de sınır ötesinde temizliyoruz. Güneydoğu'da vatandaşların sıkıntılarını, sorunlarını çözüyoruz. Vatandaş bize askeri, polisi buradan çekmeyin diye ısrar ediyor. Hatta HDP'ye oy veren halk bile, yaralarının sarılmasını, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. 30 bin ev yapıp dağıtacak gücümüz var. 1200 tescilli yapıyı ortaya çıkartıyoruz. Doğu-batı ayırımı olmasın diye çalışıyoruz. Buradan sesleniyorum, ilan ediyorum. Evi yıkılan kimse gelsin 1 lira almadan yeni ev verelim. Son zamanlarda PKK dışında iki örgüt daha türedi. Biri DEAŞ. Bu DEAŞ nereden çıktı diye bakınca, mezhebi, meşrebi bize uymayan, 2-3 yıl öncesi türeyen insanlar. Hareketleri ne tasavvufa ne Müslümanlığa hiçbir şeye uymuyor” yorumunda bulundu.

AK Parti Danışma Meclisi’ne de katıldı

Gönüllü Kuruluşların programının ardından AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Bakan Özhaseki, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Özhaseki, “Ana muhalefet dediğimiz taraf şimdi en iyi FETÖ’cü kesildi. Bir mağdur edebiyatı tutturdular, durmadan da laf çarpıyorlar. ‘Efendim bunlarla siz beraberdiniz, bunları siz büyüttünüz.’ Evet, bunlar masum zamanlarında yanımızdaydı. Bunların 2 sene sonra cinayet işlemeyeceklerini ben nereden bileyim? Ama siz şimdi onlarla beraberliği bile bile yapıyorsunuz. Cinayetlerini gördünüz, darbe teşebbüsünü gördünüz, rezilliklerini gördünüz. Pisliklerini, ahlaksızlıklarını gördünüz. Niye berabersiniz şimdi? Asıl siz bunun hesabını verin. Bunca kötülüklerden sonra bunlarla nasıl beraber oluyorsunuz? Eğer bir yaş yanmışsa getirin hakkını teslim edelim. Biz de bir gemide 999 tane öldürülecek 1 tane masum olsa o masumun sayesinde gemi batırılmaz. Bir tane masum varsa inceleyelim, kurtaralım eyvallah. Ama sizin derdiniz o değil. Şimdi bir FETÖ’cülük sardı bunları, Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

Taner Yıldız:

Kılıçdaroğlu her zaman bunu yapıyor

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Yıldız, ‘Anayasa değişikliğine evet oyu verenler haindir’ diyen Kılıçdaroğlu’na, “CHP Genel Başkanı 2 gün önce bir laf etti. Çok talihsiz bir cümleydi. Sadece bugün için değil aslında her zaman yaptığı bir şey. Anayasa değişikliği ile alakalı TBMM Genel Kurulu’na gelen, kavgalı ve gergin bir ortamda komisyondan geçen taslağa ‘Evet’ oyu verenler haindir’ dedi. Milletvekillerini hain olarak ilan ediyorsunuz, açık oy beyanında bulunuyorsunuz. Ama Devlet Bahçeli ‘Ben Anayasa değişikliğine evet oyu vereceğim’ dedi. Şimdi Sayın Bahçeli hain mi oldu?” dedi.

El Bab gazisine taziye

Özhaseki, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'yı Yeşilhisar Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Sarı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Özhaseki, Türkiye'nin terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Sarı da ziyaret dolayısıyla Özhaseki ve beraberindekilere teşekkür ederek, ülkenin menfaatleri doğrultusunda her zaman göreve hazır olduklarını vurguladı.

