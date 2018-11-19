BAŞVURU ŞARTI YOK

15 ARALIK’TAN SONRA



Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından açıklanan 98 belediye başkanı aday adayı ve ilçe belediye başkanları için dün temayül yoklaması yapıldı. Buradan alınan sonuçlar doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek ve Aralık ayının ikinci haftasına doğru da muhtemelen kesin adaylar açıklanacak.



KAFALAR KARIŞTI



Kayseri’de Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylıkları için ismi geçen ancak aday adaylığı başvurusunda bulunmayan ve temayül yoklamasına da girmeyen isimler aday olabilecek. Özhaseki’nin “olabilirler” açıklaması üzerine isimleri tekrar gündeme gelen belediye başkanı adayları arasında, Mustafa Yalçın, Murat Cahit Cıngı, Serdar Altıntuğ, Oğuz Ortaköylüoğlu, Mustafa Demir ve Hayri Naziksoy gibi isimler yer alıyor.

