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BAŞVURU ŞARTI YOK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 98 aday adayının dışında, başvuru yapmamış ve temayüle de girmemiş bir ismin de herhangi bir yerden Belediye Başkan adayı olabileceğini söyledi.

BAŞVURU ŞARTI YOK

15 ARALIK’TAN SONRA 

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından açıklanan 98 belediye başkanı aday adayı ve ilçe belediye başkanları için dün temayül yoklaması yapıldı. Buradan alınan sonuçlar doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek ve Aralık ayının ikinci haftasına doğru da muhtemelen kesin adaylar açıklanacak. 

KAFALAR KARIŞTI 

Kayseri’de Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylıkları için ismi geçen ancak aday adaylığı başvurusunda bulunmayan ve temayül yoklamasına da girmeyen isimler  aday olabilecek.  Özhaseki’nin “olabilirler” açıklaması üzerine isimleri tekrar gündeme gelen  belediye başkanı adayları arasında, Mustafa Yalçın, Murat Cahit Cıngı, Serdar Altıntuğ, Oğuz Ortaköylüoğlu, Mustafa Demir ve Hayri Naziksoy gibi isimler yer alıyor. 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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