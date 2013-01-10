BBP: Bizim Önerilerimize Kulak Verin

BBP Kocasinan Şube Başkanı Ömer Yıldız, “Dünyanın hiçbir ülkesi terör örgütleri ile masa başında görüşme yapmamıştır. Dünyada durum böyle iken Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan ise İmralı’da terör örgütü başı, bebek katili Öcalan ile görüşmeyi milli bir mesele olarak göstermektedir. Bu görüşmelerin öncesinde kaç kere yapıldığı bilinmeyen Oslo görüşmeleri birkaç yıldır zaten devam etmektedir. Sayın Başbakan 2010 yılında bu görüşmeler ile ilgili olarak ‘PKK ile görüşmedik, görüştüğümüzü söyleyen şerefsizdir’ diyerek yalan söylemiş, 2011 yılında başka bir yalanla ‘PKK ile biz görüşmedik, devlet görüştü’ demişti. Bu yalanların ardından aynı Başbakan, ‘PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin’ demişti. Tıpkı eski Başbakanlardan Süleyman Demirel’in üslubu gibi ‘Yaptıysam ben yaptım’ tavrı takınmaktadır. Bu tavır umarım ilerleyen günlerde aynı kaderi paylaşmalarına sebep olmaz” diye konuştu.

Hükümetin, Büyük Birlik Partisi'nin önerilerini dinlemesi gerektiğini belirten Yıldız, “Terörle mücadelenin çözümü için İmralı yerine bizim önerilerimize kulak verin. Büyük Birlik Partisinin terörle mücadele için önerdiklerini okuyun. Büyük Birlik Partisinin yıllardır dillendirdiği, Sayın Başbakanın da haberdar olduğu çözüm paketinin biran önce partiler üstü siyasetle uygulanmaya başlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.