BBP Kocasinan İlçe Başkanı Seçildi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılan genel kurula BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan, genel kurulda yaptığı konuşmasında, BDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması taraftarı olduklarını belirterek, “Önce içerideki terörü bitirmek gerekiyor” dedi.

Kaptan, anadil de savunma konusunu da eleştirerek, tek dilin birleştirici özelliği olduğunu söyledi.

Kongrede bir konuşma yapan BBP Kocasinan İlçe Başkanlığı’na aday olan Ömer Yıldız, “Sayıca az olabiliriz, ama bu hareket ülkü ve idealleriyle Türk milletinin gönlünde büyük bir yer tutmaktadır. Fikrini ve ruhunu İslam imanını ve Türk tarihinin ilim, irfan ve İslam dünyasından besleyen, ülkemize karşı yapılacak veya yapılan her türlü iç ve dış tehditlere karşı göğüs gerebilecek yegane harekettir.

Değerli dava arkadaşlarım, başarmak için elbette imkan lazım, para lazım ama idealizm şart. İnsanlar idealist olurlarsa şartların zorluğuna filan aldırmadan başarıyı yakalayabilirler.Bizim inandığımız dava Hz. Allahın, Hz. Peygamberin, yüce Türk milletinin hatta ümmetin davasıdır.Bu yüzdendir ki fikri ve ruhi motivasyonumuzu kaybetmeden bu kutsal dava için azim ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir engelleme ve gölgeleme faaliyeti, BBP kervanını, Alperenlerin kervanını, Türk-İslam ülkücülerinin kervanını durduramayacaktır” dedi.

Yapılan Genel Kurulda, Ömer Yıldız BBP Kocasinan İlçe Başkanlığına seçildi.