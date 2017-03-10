BBP referandum kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 16 Nisan kararını açıkladı.

BBP EVET DİYOR

Destici, 16 Nisan'daki referandumda EVET diyeceklerini belirtti. BBP Lideri, "Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı aldı. Referandumda EVET diyeceğiz" şeklinde konuştu.

"DEVLETİN VE MİLLETİN BEKASI İÇİN..."

Destici, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Devletin ve miletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiş bulunuyoruz" dedi.

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