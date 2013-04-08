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BBP'den Baro'ya Ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkan Yardımcısı Zülfikar Ali Erdoğan, Kocasinan İlçe Başkanı Ömer Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlamak için Kayseri Barosu’nu ziyaret etti. BBP heyetini, Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç ve baro yöneticileri karşıladı.

BBP'den Baro'ya Ziyaret
BBP Kocasinan İlçe Başkanı Yıldız ziyarette yaptığı konuşmada, “Avukatlar Günü sebebiyle baro başkanımız Fevzi Konaç nezdinde tüm avukatlara başarılar dilerim. Hak ve adaletin savunucusu pozisyonunda olan avukatların hakkın ve adaletin çizmiş olduğu çizgilerden ayrılmaması gerekir. Buna paralel avukatlara da tüm vatandaşlarımızın ve yasalarımızın değer vermesi gerekir. Danıştay’ın türbanlı avukatların mahkemelere girebilmesi kararı olumlu bir gelişmedir. Ümit ederiz ki türban ve başörtüsü problemi siyasi bir malzeme olarak görmek yerine, ivedilikle çözülmesi gereken bir milli mesele olarak görmek gerekir. Bunun için özellikle Milli Eğitim’de bulunan öğretmenlerimizin ve diğer kurumlarda da bu konuda mağdur olanların mağduriyetlerinin bir an önce giderileceğini ümit ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Baro Başkanı Fevzi Konaç ise “Her konuda milli ve manevi değerlere sahip çıkan BBP gibi siyasi partinin Avukatlar Günü’nde bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine özellikle teşekkür ederim” diye konuştu.
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