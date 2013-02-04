BBP'den BDP'ye Kınama

Yıldız, “Öncelikle Kayseri’de valilik yaparken bir değer katan, bir çok hizmetlerde bulunan yeni içişleri bakanımız Muammer Güler’e görevinde başarılar dileriz.

PKK’nin siyasal uzantısı Grup Başkan Vekili Pervin Budak, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in görevden alınmasına dair söylediği sözler ile her zaman yaptıkları bölücülüğü yine yapmışlardır” diyerek açıklamasına şu şekilde devam eti:

“ Budak, bakan için sözlerinde , “Bu ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir, en büyük beladır, ondan kurtulduğumuz için şükrediyoruz” diyor.

İmralı görüşmelerine içişleri Bakanı kurban verilmiştir.

Pervin Budak, yeni İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, kendilerinin rahat bölücülük yapabilmeleri için tavsiyelerde bulunuyor. Gaz bombasız, müdahalesiz bir süreç istediklerini, baskı yapılmadığı bir süreç istediklerini ve bunun Muammer Güler’e puan kazandıracağını söylüyor.

Sen milletvekili olarak şerefli Türk Polisini rahatlıkla tokatlayacaksın, etrafı yakıp yıkacaksın, terör estireceksin, terörizme yandaşlık edeceksin, ondan sonra da İçişleri Bakanı sana ve senin gibilere müdahale etmeyecek mi?

Yeni İçişleri Bakanı Muammer Güler’in bunlara kesinlikle pabuç bırakmaması gerekmektedir. Temennimiz ve arzumuz bundan ibarettir.

PKK terör örgütünün yandaşları böyle görev ehlinin görevden alınmasana zil takarak, oynayarak kutlarlar ve zafer sarhoşluğu ile Anadolu yiğitlerine lanetler okurlar. Bizde bu kutlamalarına kullanmak üzere kendilerine kına gönderiyoruz. Kendileri için hayır getirir umarım.”