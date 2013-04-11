BBP'den CHP'ye Ziyaret

BBP Kocasinan Ömer Yıldız, "AKP hükümeti ve MİT tarafından yürütülen bebek katili ile görüşmeler sonrası AKP’liler, BDP'liler ve yandaş medyaları, PKK eylemlerini DHKP-C yapıyormuş gibi lanse etmektedir. AKP hükümeti şunu bilmeli ki bu bölücüler silahları bırakmayacaklar ve sonuna kadar bölücülük yapmaya devam edeceklerdir. Çözüm süreci adı altında yapılan bölücülük faaliyetlerini şirin göstermek amacıyla 63 kişiden oluşan akıllı olmayan Akil insanlarla anlatacaklarmış. Bu görüşmelerin detaylarını hükümet niye TBMM'ne getirmiyor, niye Türk Milletine açıklamıyor. Hiç bir hukuki dayanağı olmayan bu görüşmeleri TBMM'de komisyonlar kurarak meşrulaştırma peşine düşmüştür. Bu kötü gidişata dur demek gerekmektedir. Bunun içinde erken seçim gerekmektedir. En son genel seçimler sonrası PKK siyasi uzantısı BDP'nin milletvekilleri sine-i millet diyerek meclise gelmemişlerdi. İstediklerini alınca meclise gelip yemin ederek görevlerine başlamışlardı. Bugün TBMM içerisinde bulunun muhalefet partileri bölücülükle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde Vatan ve Millet için gerekirse Milletvekilliklerinden istifa edip Millete dönmelidirler" dedi.

CHP ilçe Başkanı Abdullah Üçgül ise " BBP'nin ziyaretlerinin şu sıkıntılı günlerde siyasi partileri ziyaret ederek fikir alış-verişinde bulunmaları çok önemli bir olaydır. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu bu dönemde Ömer Bey'in bizleri de ziyaret etmeleri bizlere de mutluluk vermiştir. AKP hükümeti İmralı görüşmelerini bir an önce halka anlatmalıdır. Görüşmeler tamamen yanlışlıklarla devam etmektedir. Hükümet bu gizemli havayı ortadan kaldırmalıdır.Türk Milleti de kaosa ve kargaşaya meydan vermeden sağduyulu yaklaşmalıdır.CHP olarak önümüzde ki yıl yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin bütün oyunlarını bozacaktır." dedi.