BBP'den PKK Açıklaması

Eylemin cezaevi koşulları ile alakası olmadığını dile getiren Öznur, Pkk'nın ve onun yapılanması olan Kck'nın bilerek planlı ve programlı olarak cezaevi grevlerini başlatarak ülkeyi kaosa sürüklemek istediğini ifade etti.



Kayseri'de partisinin il birasında basın toplantısı düzenleyen Hakkı Öznur, terör örgütü Kck üyelerinin cezaevlerinde başlattığı açlık grevleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin gündeminin yüklü ve ülkede kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Öznur, "Bölgemizde kaos var. Beraberinde ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen şer güçlerin oyunları devam ediyor. Küresel diktatör Amerika, kankası İsrail ve haçlı zihniyeti Avrupa Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemek için bütün oyunları oynuyor. Bölücü terör örgütü Pkk'da emperyalizmin maşası olarak görev yapıyor. Şuanda terör örgütü sokakları kan gölüne çevirmeye devam ederken, diğer taraftan da planlı olarak cezaevindeki militanlarını açlık grevine yönlendirdi." dedi.



Hakkı Öznur, terör örgütü talimatı doğrultusunda açlık grevlerinin başladığını belirterek, "Pkk'nın cezaevinde başlattığı açlık grevleri insani değil siyasidir." ifadelerini kullandı. Eylemin cezaevi koşulları ile alakası olmadığını dile getiren Öznur, Pkk'nın ve onun yapılanması olan Kck'nın bilerek planlı ve programlı olarak cezaevi grevlerini başlatarak ülkeyi kaosa sürüklemek istediğini kaydetti.



Öznur, terör örgütünün Hakkari'de kurtarılmış bölge ilan etmeye yönelik başaramadığı plandan bahsederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "O bölgede güvenlik güçlerimize hain saldırılar oldu. Devletimizin güvenlik güçleri Pkk'nın oyununu bozdu. Oyunu bozulan Pkk o bölgedeki başarısızlığını ikinci bir strateji ile yoluna devam ediyor. Buda açlık grevleridir. Türk medyası da geçmişte olduğu gibi Pkk'nın tuzağına düştü. Pkk'nın döşediği mayına düştü. Örgüt kış şartlarında inlerine çekildi. Bu çekilmede örgüt operasyonlar yapılacağını bildiği için operasyonları durdurmak ve engellemek adına açlık grevini başlattı. Bu bahane ile yeni bir kriz ortaya konulmak isteniyor."



Hakkı Öznur, bu açlık grevinin siyasi olduğunu vurgulayarak, açlık grevlerinde Kck'nın ne lider kadrosu ne Kck'nın şefleri, ne Bdp'li milletvekilleri nede Bdp'nin ağlarının açlık grevinde olmadığına dikkat çekti. Öznur, terör örgütünün şefleri, Bdp'li milletvekillerinin rahat içinde olduğuna dikkat çekerek, konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Ramazan Bayramı'nda Bdp'nin milletvekilleri neredeydi? İstanbul'un gece kulüplerinde. Bodrumun barlarında idiler. Şimdi militanların açlık grevlerini destekleyen Bdp'li milletvekilleri, şefleri, ağları var mı? Yok. Şimdi bunlar Akdeniz'in serin sularında, kızgın kumlarında, barlarında İstanbul'un, Ankara'nın gece kulüplerinde günleri gün ederken, cezaevinde bulunan kandırılmış, aldatılmış ve terör örgütünün eline düşerek militanı haline gelmiş insanlara 'açlık grevlerine devam edin' diyorlar."

