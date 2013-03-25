BBP'lilerden Kayseri'de Sessiz Yürüyüş

Kartal Şehitliği'nde toplanan grup, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Kayseri Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut Cömert, ülkenin gerçek sahipleri olarak meydanlarda olduklarını söyledi. Cömert, "Suskunluğumuz asaletimizdendir. Bu asalet sahibi Alperen gençlik dün olduğu gibi bu günde bu ülkenin gerçek teminatıdır. Yıkılmayan kalesi. Yükselecek Türk-İslam medeniyetinin mimarıdır. Bu sessiz çığlığımızı anlamayanlar için bizden vebal kalkmıştır. Herkes aklını başın alsın. Dünün teröristini, bebek katilini bugün İmralı yapanlar, meclisteki siyasi rakiplerine her türlü hakareti edip bebek katiline sayın diyenler, gazetelerde televizyonlarda, demokrasi dininin havariliğini yapıp, bölücü başını barış elçisi yapanlar, bazı evrensel ilkeleri bölücülük unsuru olarak kullananlar var. Biz içimizdeki çığlığı sessizliğe boyadık ve Kayseri halkı özelinde tüm Müslüman Türklerle paylaştık, bugün sustuğumuz gibi yarın konuşmasını, savaşmasını da biliriz. Ama bizim savaşlarımız batı emperyalizminin icat ettiği demokrasi dininin yani sömürgeciliğin menfaati için değil, İslam için Türklük için olacaktır. Bugün bu yürüyüşün en önemli vesilesi olana ebedi şehit liderimizin davasının davacısı, savunduğu değerlerin yılmaz savunucuları olarak vazifelerimizi icra edeceğiz." şeklinde konuştu.



Olaysız bir şekilde biten yürüyüşün ardından grup, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarından oluşan serginin açılışını yaptı.

