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BEHSAT ÖNDER YARIN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan aday adayı Ülkücü İşadamı Behsat Önder, aday adaylığını geniş bir katılım ile açıklayacak. Düzenleyeceği toplantı öncesi açıklama yapan Önder, "28 Eylül Cuma günü saat 14.00'te MHP Kayseri İl Binasında düzenleyeceğim basın toplantısına tüm hemşehrilerimi ve dava arkadaşlarımı davet ediyorum. Katılımları bize güç ve onur verecektir" dedi.

BEHSAT ÖNDER YARIN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Behsat Önder yaptığı açıklamada, "Çocukluk çağlarımızdan bugüne kadar mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Ülkücü Hareketin her daim neferi olmak vazifelerin en üstünüdür. Vatanımıza, milletimize ve davamıza hizmet edebileceğimize olan inancımız ve dava arkadaşlarımızın teveccühü ile Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan aday adaylığı için il başkanlığımıza müracaatımızı yaptık. 28 Eylül Cuma günü saat 14.00'te MHP Kayseri İl binasında düzenleyeceğim basın toplantısı ile de aday adaylığımı açıklayacağım. Nasip olursa toplantı sonrası kurban keseceğim. Tüm hemşehrilerimi ve dava arkadaşlarımı davet ediyorum. Katılımları bize güç ve onur verecektir. Tüm dava arkadaşlarımın destek ve dualarına talibim. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

 
 

Haber Merkezi

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