Belediye Başkanları sizi arayabilir

Başkan Mehmet Özhaseki’nin AK Partili belediyelere gönderdiği genelgede, “Covid-19 ile ulusal mücadelemiz büyük bir başarı ile sürüyor. Dünya devletleri insanları ölüme terk ederken Türkiye Cumhuriyeti, 40’tan fazla ülkeye insani ve tıbbi yardım ulaştırıyor. Başarımızın en büyük sırrı; hiç şüphe yok ki devlet olarak aldığımız tedbirlerdir. Bu noktada belediyelerimizin Ramazan Ayı’nda yeni tedbirler alması gerekmektedir.



Covid-19 ile mücadelede her anlamda örnek olan AK Belediyelerimiz, Ramazan Ayı’nda da hizmetlerini aksatmadan sürdürecektir. Malumunuz toplu iftarlar, iftar çadırı kurulumu ve iftar davetleri vb. gibi organizasyonlar zaten gerçekleştirilmeyecektir. İaşe yardımlarını mümkün olduğunca Ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışalım. Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapılabilir.



Ayrıca çat kapı iftar sofralarına yapılan sürpriz misafirlikler yerine bizzat belediye başkanlarımız her gün en az on vatandaşımızın evine telefon ile misafir olup yanlarında olduğunu hissettirmelidir. Bu görüşmede vatandaşlarımızın ihtiyaçları sorulmalı, gönülleri alınmalı ve evde kalmaları hatırlatılmalıdır.



Sosyal mesafeyi koruyan, minimum teması sağlayan benzer her türlü insani faaliyetin yapılması da temel beklentimizdir. Bu vesileyle Ramazan Ayı’nın sağlık ve afiyet getirmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerine yer verildi.

