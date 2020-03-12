“Belediye şirketlerini kara geçirmeniz lazım” Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen ve belediye tarafından işletilen kimi şirketlerin borçlanmaları hakkında ve Bakanların Kayseri ziyaretlerini değerlendirdiği yazılı bir açıklama yayımladı. Aktaş, şirketlerin iyi yönetilmediğini ve zarar etmeye devam ettiğini belirterek, Bakanların Kayseri ziyaretlerinde de somut bir şey çıkmadığını ifade etti. Başkan Aktaş Büyükkılıç’a hitaben, “Sayın Başkan belediyenin şirketlerini kara geçirmeniz ve ilave kaynaklar üretmeniz lazım” dedi.

12 Mart 2020 Perşembe 12:18