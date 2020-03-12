“Belediye şirketlerini kara geçirmeniz lazım”

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, haftalık gündem değerlendirmelerini sürdürüyor. Bu haftaki gündem değerlendirmesinde Sinan Aktaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen belediyenin işlettiği şirketlerin durumu hakkında ve Bakanların Kayseri ziyaretlerine değindi. Başkan Aktaş, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Büyükşehir belediye meclisinde bu ay yine en önemli gündem borçlanma üzerineydi. İki kuruluşa finans desteği verildi. Maalesef iyi yönetilememenin getirdiği sonuç olarak belediyenin bütçesine ciddi yük getirdi yine.
Biri Kaytur Aş bünyesinde Kent Ekmek ve işletmesini yürüttüğü büfe ve restaurantlar. Esasen zarar etmesi neredeyse imkansız olan kuruluşlar ama zarar ediyor.
Kent Ekmek aslında piyasanın altında ekmek satma imkanı var ve cüzi bir kar ile de olsa zarar etmeden ekmek satabilir ama zarar ediyor. Diğer taraftan Talas’ta Erguvan restaurant kafe, Emirgan restaurant kafe, Cumhuriyet Meydanı kafeterya ve Erciyes Kayak Merkezi’ndeki kafeterya. Tüm bunlar hem konumları ve hem de işletmeler açısından baktığınızda para basması lazım ama nasıl oluyorsa meclise 5 trilyon liralık bir para talebi getiriyorlar.
Kent Ekmeği zararına satış yaptırıp sonrada seçimlerde oy toplama stratejisi aslında halkımıza pahalıya mal oluyor. AK Parti’nin belediye başkanlarının bunu seçim malzemesi yapması gerçekten hiç hoş olmuyor.
Şimdi zam yaptınız maliyetinin üstünde satıyorsunuz. Bunu geçmişte de böyle yapsanız da bütçeye yük getirmeseniz olmaz mı?
Belediyenin diğer bir şirketi olan Ulaşım Aş ise daha önce 32 trilyon liralık bir talep ile gelmiş ancak yeterli olmayacağı düşünülerek talep geri çekilmiş şimdi ise 63 trilyon liralık bir para talebi ile geldi.
Bu tip zararların önüne geçmenin 2 yolu var. Birincisi hiç bilmiyorsanız özelleştirirsiniz ya da kiraya verirsiniz hem kar edersiniz hem de zarar etmezsiniz. İkincisi ise zarar eden şirketlerin müdürlerini başkan toplar ve onlara der ki: “Her ay bana kar zarar hesabı vereceksiniz. Zarar getiren ekine istifa dilekçesini de koysun öyle getirsin.” Bakın bakalım bu kuruluşlar zarar ediyor mu?
Ama bu işlerin arka planında siyasi başka bir hesap varsa onu da bilemiyoruz.
Her zaman söyledim yine söylüyorum. Bu meclis toplantısında yine mikrofonları ortada koşa koşa gezdiriyorlardı. Gezdirdikleri bir şey değil mikrofonlarda arızalı ikide bir değiştirdiler. En sonunda bizim Saadet Partisi olarak devamlı dile getirdiğimiz bu mikrofon konusu sayın başkana söylendi ve her meclis üyesinin önüne bir mikrofon konmasının iyi olacağı gelişmiş şehirlerde bu işin böyle olduğu dile getirildi ve Memduh Büyükkılıç Bey de bu düzenlemenin yapılması için talimatı verdi. İnşallah en kısa zamanda gereken yapılır.
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu şehrimizi 2 günlüğüne ziyarete geldi. Bazı ziyaretler yaptı, gençlerle bir toplantı yaptı. Şehrimiz için gördüğümüz ve takip ettiğimiz kadarı ile herhangi bir proje açıklamadan ayrıldı. Şehrimizi ziyaret gelen bakanların hepsi aynı formatta. Geliyorlar, geziyorlar ve hiçbir şey vermeden gidiyorlar. Sadece Erciyes’i ziyaretinde oraya yapılması düşünülen bir spor tesisi için Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Bey Bakan’dan destek talep etti. Sayın Bakan da gerekenin yapılacağını söyledi. Bakalım Sayın Bakan destek verecek mi? Konunun takipçisi olacağız.
Çünkü millet bahçesi ile alakalı olarakta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan destek istenmiş, desteğin tamam olduğu ihaleye çıkılacağı ve geçtiğimiz yıl yani 2019 yılı sonbaharında temel atılacağı söylenmiş ama Mart 2020’ye geldiğimiz şu günlerde verilen tarihin üzerinden 6 ay geçmiş hala ortada ne bir temel var nede başka bir şey. İnşallah Sayın Bakan’ın bu sözü de millet bahçesinin akıbetine dönmez. Sayın Memduh başkana diyorum ki; Sayın Başkan belediyenin şirketlerini kara geçirmeniz ve ilave kaynaklar üretmeniz lazım. İşiniz şehrimizi ziyareti gelip giden bakanlara kaldıysa valla durum hiç iç açıcı görünmüyor haberiniz olsun. Sakın bunlara güvenmeyin.”
Biri Kaytur Aş bünyesinde Kent Ekmek ve işletmesini yürüttüğü büfe ve restaurantlar. Esasen zarar etmesi neredeyse imkansız olan kuruluşlar ama zarar ediyor.
Kent Ekmek aslında piyasanın altında ekmek satma imkanı var ve cüzi bir kar ile de olsa zarar etmeden ekmek satabilir ama zarar ediyor. Diğer taraftan Talas’ta Erguvan restaurant kafe, Emirgan restaurant kafe, Cumhuriyet Meydanı kafeterya ve Erciyes Kayak Merkezi’ndeki kafeterya. Tüm bunlar hem konumları ve hem de işletmeler açısından baktığınızda para basması lazım ama nasıl oluyorsa meclise 5 trilyon liralık bir para talebi getiriyorlar.
Kent Ekmeği zararına satış yaptırıp sonrada seçimlerde oy toplama stratejisi aslında halkımıza pahalıya mal oluyor. AK Parti’nin belediye başkanlarının bunu seçim malzemesi yapması gerçekten hiç hoş olmuyor.
Şimdi zam yaptınız maliyetinin üstünde satıyorsunuz. Bunu geçmişte de böyle yapsanız da bütçeye yük getirmeseniz olmaz mı?
Belediyenin diğer bir şirketi olan Ulaşım Aş ise daha önce 32 trilyon liralık bir talep ile gelmiş ancak yeterli olmayacağı düşünülerek talep geri çekilmiş şimdi ise 63 trilyon liralık bir para talebi ile geldi.
Bu tip zararların önüne geçmenin 2 yolu var. Birincisi hiç bilmiyorsanız özelleştirirsiniz ya da kiraya verirsiniz hem kar edersiniz hem de zarar etmezsiniz. İkincisi ise zarar eden şirketlerin müdürlerini başkan toplar ve onlara der ki: “Her ay bana kar zarar hesabı vereceksiniz. Zarar getiren ekine istifa dilekçesini de koysun öyle getirsin.” Bakın bakalım bu kuruluşlar zarar ediyor mu?
Ama bu işlerin arka planında siyasi başka bir hesap varsa onu da bilemiyoruz.
Her zaman söyledim yine söylüyorum. Bu meclis toplantısında yine mikrofonları ortada koşa koşa gezdiriyorlardı. Gezdirdikleri bir şey değil mikrofonlarda arızalı ikide bir değiştirdiler. En sonunda bizim Saadet Partisi olarak devamlı dile getirdiğimiz bu mikrofon konusu sayın başkana söylendi ve her meclis üyesinin önüne bir mikrofon konmasının iyi olacağı gelişmiş şehirlerde bu işin böyle olduğu dile getirildi ve Memduh Büyükkılıç Bey de bu düzenlemenin yapılması için talimatı verdi. İnşallah en kısa zamanda gereken yapılır.
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu şehrimizi 2 günlüğüne ziyarete geldi. Bazı ziyaretler yaptı, gençlerle bir toplantı yaptı. Şehrimiz için gördüğümüz ve takip ettiğimiz kadarı ile herhangi bir proje açıklamadan ayrıldı. Şehrimizi ziyaret gelen bakanların hepsi aynı formatta. Geliyorlar, geziyorlar ve hiçbir şey vermeden gidiyorlar. Sadece Erciyes’i ziyaretinde oraya yapılması düşünülen bir spor tesisi için Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Bey Bakan’dan destek talep etti. Sayın Bakan da gerekenin yapılacağını söyledi. Bakalım Sayın Bakan destek verecek mi? Konunun takipçisi olacağız.
Çünkü millet bahçesi ile alakalı olarakta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan destek istenmiş, desteğin tamam olduğu ihaleye çıkılacağı ve geçtiğimiz yıl yani 2019 yılı sonbaharında temel atılacağı söylenmiş ama Mart 2020’ye geldiğimiz şu günlerde verilen tarihin üzerinden 6 ay geçmiş hala ortada ne bir temel var nede başka bir şey. İnşallah Sayın Bakan’ın bu sözü de millet bahçesinin akıbetine dönmez. Sayın Memduh başkana diyorum ki; Sayın Başkan belediyenin şirketlerini kara geçirmeniz ve ilave kaynaklar üretmeniz lazım. İşiniz şehrimizi ziyareti gelip giden bakanlara kaldıysa valla durum hiç iç açıcı görünmüyor haberiniz olsun. Sakın bunlara güvenmeyin.”
Haber: Ekrem Nazlı