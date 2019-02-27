BELEDİYELER İMTİHANDA

Engelliler Koordinasyon heyeti, Cumhur İttifakı AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın'ı, Bahçelievler Mahallesi seçim irtibat bürosunda ziyaret etti. Görme engelli vatandaşların sorunlarının konuşulduğu ziyarette, heyet Yalçın'a tam destek verdiklerini açıkladı.



Görme engelli vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevi sırasında tanıdığını ifade eden Mustafa Yalçın, "Onların günlük hayatta karşılaştıkları sorunları ve bunlarla ilgili taleplerini biliyorum. Günlük hayatta en önemli sorunun rahat ve güvenli yürüyememe olduğunu da bilmekteyiz. Göreve geldiğimizde bu sorununa karşı en uygun çözümü getireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bize oy versin, vermesin çevrenizdeki engelli arkadaşlarınızı bizimle tanıştırın. Onlarla konuşalım sıkıntılarına çare olmaya çalışalım” diye konuştu



“HEPİMİZ İMTİHANA TABİYİZ”

İnsanlığın büyük bir imtihandan geçtiğini de ifade eden Yalçın, "Bu hayat sınavlarla dolu. Tüm insanlar her an bir imtihana tabi tutuluyor. Fakat görme engelliler, bu imtihanı daha da ağır yaşıyor. İmtihan dünyasında belediyecilerin imtihanı da özellikle bu durumdaki vatandaşlarına ne kadar yardım edebildiğiyledir. Herkes imtihan edilir. Kimi engeliyle, kimi parasıyla, kimi parasızlığıyla. Biz, idareciler hem bir vebal altına giriyoruz, hem de bir imtihana tabi oluyoruz. Bu imtihan sizlerin hayatını ne kadar kolaylaştırabildiğimizle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Program, Mustafa Yalçın'ın, engelli vatandaşlarla tek tek kucaklaşmasının ardından sona erdi.



