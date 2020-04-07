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“Berat Kandili, inşallah kurtuluşumuza vesile olur”

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 7 Nisan Salı gününü 8 Nisan Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu mesajında, “Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili, inşallah kurtuluşumuza vesile olur” dedi.

“Berat Kandili, inşallah kurtuluşumuza vesile olur”
Çopuroğlu mesajını şöyle sürdürdü; “Ramazan ayının habercisi olan bir Berat Kandiline daha ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah Ramazan ayına, berat etmiş ve günahlarımızdan arınmış olarak gireriz. Af ve kurtuluş anlamına gelen Berat gecesinde günahlarımızın bağışlanması için dua edelim. Nitekim Kuranı Kerimde yüce rabbimiz;  “De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” müjdesinin farkına varmalıyız.
Hepimizin de malumu üzerine dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgınının neler yaptığını ve yapabildiğini hep birlikte gördük. Bu konuda dünya genelindeki bütün bilim adamları hastalık üzerinde tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmalar yaparken, bir yandan da Allah’a dua ediyoruz. Bu gece vesilesi ile bu salgının son bulması içinde Berat Kandilinde ellerimizi Allah (cc) a açtığımızda, hep birlikte bir kez daha dua etmeliyiz. Tövbe kapılarının açık olduğu bu müstesna günde Rabbimize layık kul, Habibine layık ümmet olabilmek için dualarda bulunmalıyız. Bu vesile ile tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, aziz milletimize saygılar sunuyorum.”

Haber: Şura Gögebakan
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Ak Parti İl Başkanı Şaban ÇopuroğluBerat KandiliAk Parti
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