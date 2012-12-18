Bilici'nin Atanmasına Tepki

BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından dönemin Kayseri eski Valisi Mevlüt Bilici’nin yaptığı açıklamaları hatırlatan Altun, “Ama daha sonra aldattı ya da aldatıldı. Bilemeyiz. Bilmek istediğimiz bugüne kadar hala doğruluğunu teyit etmediği bir haberi neden yaydığı idi? Bunca şaibe varken böyle bir atama bizleri gerçekten üzmüştür” dedi.

Altun, dönemin valisi Bilici’nin açıklamalarının arama kurtarma çalışmalarını aksattığını öne sürerek, “Bunun net olarak kamuoyuna paylaşmanız gerekir. Bu bir diyet borcu mu? Neyin karşılığında ödüllendiriyorsunuz ? Bizler bu olayların karmaşası yüzünden devletinin adalet mekanizmasında sıkıntı olduğu kaygısı taşımaktayız. Siyasetin önde gelenleri yüzyılın Alpereni Muhsin başkanımıza "Kardeşim, arkadaşım" diye basın karşısında konuşup nutuk atanlar, onunla övünenler yalandan gözyaşı döküp ağlayanlar sorarım sizlere; bu olay sizlerin başını gelseydi ne yapardınız?. Yeryüzünde tek alperen kalana kadarbu davayı dillendireceğiz. Bu davaya sahip çıkmayanların yüzlerine tokat gibi vuracağız” dedi.