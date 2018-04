“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ“

Oy için değil dua için geldim

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı sistemi ve milletvekilliği seçimleri yaklaşırken Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ve bağlı dernekler olarak gündeme ilişkin bir değerlendirme toplantısı ile basın toplantısında oy için değil dua almak için geldiğini söyledi. Çağan şöyle konuştu;

“Bugün burada iki farklı ve güzel duyguyu aynı anda yaşamaktayım. Hem hemşerileri olmaktan gurur duyduğum Yozgatlılar ile beraberim, hem de meslektaşlarımın karşısındayım. Duygusal anlamda tarifsiz güzellikler içerisinde olduğumu bilmenizi isterim. Biliyorum ki bizler böyle kenetlendiğimiz sürece hiçbir engel önümüzde duramayacaktır. Yozgat’lı dernekler federasyonu olarak Kayseri’de çok geniş bir kitleyi temsil ediyoruz. Bu noktada Yozgatlı hemşehrilerimin bana olan desteklerini yanımda hissetmek ayrı bir güç veriyor. Bu nedenle Şahsım adına hepinize bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”







Çağan, Basın toplantısında sözlerine şu şekilde devam etti; “Milletimiz, yüksek feraset sahibidir. O, kendisini kimin yöneteceğini, kimi tercih edeceğini 15 yıldır olduğu gibi yine iyi bilir. Kendisine layık idarecilerini seçer. Milletimizin engin iradesine saygı duymak demokrasiye ve hukuka saygının gereğidir. Milletimizin 24 Haziran’da istikrarı, huzuru, güveni, kardeşliği, birlik ve beraberliği bir kez daha seçeceğine inancım tamdır.

Türkiye, 2023 hedefine AK Parti’nin vizyon ve misyonunda barış ve güven içerisinde ulaşmayı hedeflemiştir. Türk Milleti her platformda olduğu gibi yapılacak 24 haziran seçimlerinde de dünyaya bir kez daha demokrasi dersi verecektir. Sefere talip olup zaferin Allah'tan olacağına inancımız tamdır.



Çok farklı bir süreç yaşıyoruz. Bunun adı ne bir erken seçim, ne de bir baskın seçimdir. 24 Haziran’daki seçimler, bunların çok ötesinde. Dolayısıyla çok hızlı bir tempoda çalışma programı yürüteceğiz. Yaklaşık 15 yıllık gazetecilik mesleğime bağlı olarak tecrübe ve bilgi birikimlerimi bölgemin sorunlarının çözümü için kullanmak, hem Kayseri’yi hem de Kayseri’de yaşayan Yozgatlı hemşerilerimi layığı ile temsil etmek amacıyla aday adayı oldum.

Çıktığım bu yolda hiç şüphesiz en büyük destekçim ailem oldu. Sizlerin de çok yakından tanıdığınız Onursal Başkanınız Babam Mustafa Çağan, kıymetli annem ile Eşim, çocuklarım, ağabeylerim ve tüm akrabalarıma bana verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletvekilliği aday adaylığı ve Allah nasip eder milletimin vekilliğini üstlenirsem kendilerine çok daha az zaman ayırmak zorunda kalacağım. Hizmet sürem boyunca bütün zamanımı adeta vatanım ve milletim için vakfedeceğim. Ailem ve onlara çok az zaman ayıracağım dostlarım da şimdiden haklarını helal etsinler.

Kurulduğu günden bu yana üyesi olmaktan şeref duyduğum Ak Parti’den aday adayı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve talimatları doğrultusunda her zaman Kayseri ve ülkem için özveriyle çalışmaktan ve bu cennet vatana hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyacağım. AK Parti birlik ve beraberliğin partisidir. Ak Parti ve Ak Parti kadroları yönetimi ele aldıkları sürece Türkiye tarihte olduğu gibi, dünyada söz sahibi olmaya devam ederek, siyasete yön verecektir. Bölgenin lideri konumundaki yerimizi güven ve istikrarla daha da pekişerek sürdüreceğiz.

Ak Parti saflarında kutlu bir yola çıkan Milletvekili Aday Adayı olarak, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Milletvekili Seçim’lerinin İslam Alemi ve dahi Ülkemiz adına bir kez daha hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederek sözlerimi noktalarken, her başlangıçtan sonra akıbet hayrola.”



Basın Toplantısına iştirak eden Dernekler

Kayseri Yozgatlılar Federasyon Başkanı Yusuf Aydoğdu, Kayseri Yozgatlılar Federasyon Kadın Kolları Başkanı Semra Mut, Kayseri Yozgatlılar Derneği Başkanı Metin Sarıaslan, İlçe derneklerinden, Çandır Dernek Başkanı İsmail Palas, Yenifakılı Dernek Başkanı Hüseyin Uyar, Çayıralan Dernek Başkanı Necati Aktaş, Boğazlıyan Dernek Başkanı Mustafa Paşaoğlu, Şefaatli Dernek Başkanı Musa Murat, Belde Dernekleri Yeni Kışla Dernek Başkanı Duran Aydın, Fehimli Dernek Başkanı Cihat Aydoğdu, Bektaşlı Dernek Başkanı Mustafa Karaca, Devecipınar Dernek Başkanı Celal Ünver, Özler Dernek Başkanı Coşkun Babayiğit ve Belören Dernek Başkanı Ali Kılıç, Deniz Çağan’ın basın toplantısına katılarak destek verdiler.







Hemşerilerinden Çağana tam destek

Deniz Çağan, Yozgatlı dernekler federasyon çatısı altında toplanan dernek başkanlarından tam destek aldı.

Basın toplantısında konuşan Yozgatlılar Dernek Başkanı Metin Sarıaslan, yıllarca bu derneğin maddi ve manevi sıkıntılarını çeken son derece saygı ve sevgileri olduğunu belirterek, bu bağlamda, 20 sene bu derneğin başkanlığını yapan olan onursal başkan Mustafa Çağan’a teşekkür etti. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde Ak Parti’den milletvekili aday adaylığını açıklayan Çağan Medya Genel Müdürü Deniz Çağan’ın her yönüyle arkasında olduklarını kaydeden Sarıaslan, “Bu yolda kendisine başarılar diliyoruz. Bizim hepimizin duacısı olduğunu bilmesini isteriz” diye konuştu.

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Yusuf Aydoğdu ise, Çağan’ın adaylığına ilişkin “Federasyona bağlı dernek üyeleriyle bir araya gelip kendisine destek kararı aldıklarını kaydederek, “Deniz Çağan kardeşimiz 250 bin Yozgatlıyı temsil etmeye söz verdi. Bugüne kadar derneğimizi bu aşamaya getiren başta onursal başkan Mustafa Çağan olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

