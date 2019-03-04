“Birlikte İyi Günlere Kavuşacağız”

Pınarbaşı ve Tomarza’da seçim çalışmalarını sürdüren Ataş, Pınarbaşı’da partisinin Belediye Başkan adayı Cuma Sağlam’ın seçim ofisini açtı, ardından Tomarza, Dadaloğlu ve Emiruşağı’nda da vatandaşla bir araya geldi.







Ataş, Pınarbaşı’nda yaptığı konuşmada vatandaşlara seslenerek, “Soğuk günde beni karşıladınız, sağ olun. Ben seçim zamanı söz verecek, ardından Ankara’da sefa sürecek adam değilim. Her şeyim burada ve her zaman aranızdayım. Acısıyla, tatlısıyla ömür boyu hep bir arada olacağız. Ben Cuma kardeşime de hayırlı olsun diyorum. İnşallah 1 Nisan’da belediye başkanı seçilecek ve sizlerle birlikte davulla zurnayla belediye başkanlığı koltuğuna oturacak” diye konuştu.







Ataş, Kayseri’de İŞKUR’a 57 kişilik iş için 12 Bin 500 kişinin başvuru yapmasına değinerek, şunları söyledi: “57 kişi için İŞKUR ilana çıktı, 12 Bin 500 kişi başvurdu. Sadece Pınarbaşı’nda değil, Kayseri’de de yüzde 25 vatandaşımız açlık tehlikesi ile karşı karşıya ve açlık sınırının altında yaşıyor. Biz kime sahip çıkıyoruz? Suriyelilere. Sahabiye’de vatandaşları ziyaret ederken, gördüm 4 Suriyeli sarraf dükkanı açmış. Biz onlara destek veriyoruz. Artık bizim Türk Milleti olarak silkelenip, kendimize gelmemiz gerekiyor. Ben 8 aylık milletvekiliyim. Birileri gibi Ankara’da lüks içinde yaşayabilirdim. Ancak gördüğüm şeyler beni belediye başkan adayı olmaya zorladı. 17 yıldır iş başındalar, ülkenin, ilçelerin hali ortada. Ben ilçelere hak ettiği hizmeti sunmak için aday oldum”







Daha sonra Tomarza’da Belediye Başkan adayı Osman Koç ve Millet İttifakı il yöneticileriyle çalışmalarını sürdüren Ataş, burada da vatandaşlarla sohbet edip projelerini anlattı. Dadaloğlu ve Emiruşağı’nda da coşkuyla karşılanan Ataş, işsizliğe dikkat çekti.







“Kimseyi ayrıştırmadan, herkese kucak açacağız” diyen Dursun Ataş, yanlış politikalarla milletin ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakıldığını söyledi. "Daha düne kadar 'uçağımız göklere çıkacak’ diyenler bugün milleti patates, marul kuyruğuna mahkum etti” ifadelerini kullanan Ataş, “Suriye’nin gençlerine sahip çıkacaklarını, bizim vatanı için gözünü kırpmadan canını verecek gençlerimize sahip çıksınlar. Bunun yanında sürekli ‘beka’ diyorlar. Asıl beka dedikleri, kendi koltukları. Millet bunu görüyor ve artık inanmıyor. Bizim olduğumuz yerde beka sorunu olmaz” diye konuştu.

Ataş’a ziyaretlerinde CHP Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve partisinin il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.



