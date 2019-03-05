Cumhur İttifakı kapsamında çalışmalarını sürdüren Başkan Tok, önceki gün Sarıoğlan İlçesi'ne daha sonra da Beyazşehir Mahallesi'ne ziyaretlerde bulundu. Kent merkezinde ve kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdüren ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Serkan Tok, çalışmalarına hız verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ak Parti ve MHP'li vatandaşların mahalle toplantısında bir araya geldiklerini belirterek, "Birlikten bereket doğar. AK Partili kadrolarla Türkiye'nin birliği ve beraberliği için birleştik ve bundan gayet memnunuz. Beraber alın teri dökerek mahalle mahalle geziyoruz. Devletimiz ve milletimiz için beraber yürüyoruz" dedi. Gittikleri her yerde coşkuyla karşılandıklarını kaydeden Serkan Tok, sadece seçim sürecine kadar değil seçimden sonra da vatandaşla iç içe olacaklarını söyledi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 31 Mart'ta Kayseri'de ki 17 belediyeyi de Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazanacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, "Birlikten bereket doğar. AK Partili kadrolarla Türkiye'nin birliği ve beraberliği için birleştik ve bundan gayet memnunuz. Beraber alın teri dökerek mahalle mahalle geziyoruz. Devletimiz ve milletimiz için beraber yürüyoruz. Şer odaklarının palazlanmaması için bu ülkenin bekası için var gücümüzle çalışacağız" dedi.