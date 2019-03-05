Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Birlikten bereket doğar”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

“Birlikten bereket doğar”

Cumhur İttifakı kapsamında çalışmalarını sürdüren Başkan Tok, önceki gün Sarıoğlan İlçesi'ne daha sonra da Beyazşehir Mahallesi'ne ziyaretlerde bulundu. Kent merkezinde ve kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdüren ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Serkan Tok, çalışmalarına hız verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ak Parti ve MHP'li vatandaşların mahalle toplantısında bir araya geldiklerini belirterek, "Birlikten bereket doğar. AK Partili kadrolarla Türkiye'nin birliği ve beraberliği için birleştik ve bundan gayet memnunuz. Beraber alın teri dökerek mahalle mahalle geziyoruz. Devletimiz ve milletimiz için beraber yürüyoruz" dedi.  Gittikleri her yerde coşkuyla karşılandıklarını kaydeden Serkan Tok, sadece seçim sürecine kadar değil seçimden sonra da vatandaşla iç içe olacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 31 Mart'ta Kayseri'de ki 17 belediyeyi de Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazanacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, "Birlikten bereket doğar. AK Partili kadrolarla Türkiye'nin birliği ve beraberliği için birleştik ve bundan gayet memnunuz. Beraber alın teri dökerek mahalle mahalle geziyoruz. Devletimiz ve milletimiz için beraber yürüyoruz. Şer odaklarının palazlanmaması için bu ülkenin bekası için var gücümüzle çalışacağız" dedi. 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
Serkan TotKayseri İl Başkanı Serkan TokMHPMilliyetçi Hareket PartisiHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.