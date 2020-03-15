“BİZ ZALİMLERİN KARŞISINDA OLACAĞIZ” Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, zalimlerin karşısında dimdik duracaklarını, haklı davalarından da vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, “Kayseri’de oturmuş olan ‘Sen’, ‘Ben’, ‘Bizim oğlan’ yapısıyla bu işin olmadığını, olmayacağını, buna birilerinin dur diyeceğini biz yüksek sesle haykırarak ve gerektiği yerde hodri meydan demesini bilerek bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

15 Mart 2020 Pazar 17:29