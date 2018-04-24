Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı en çok merak edilen isim olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kararını verdi... İnternethaber'in Gül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Gül adaylığını yarın açıklayacak...

24 Nisan 2018 Salı 17:34