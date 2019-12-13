Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BOYDAK HOLDİNG'İ BİR DÖNEM YÖNETEN İSİM DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİ'NDE ÇIKTI

Şimdiki adı Erciyes Anadolu Holding olan eski adıyla Boydak Holding ve Hes Kablo’da bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Abdullah Güzeldülger’in Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi kurucular kurulunda yer alması dikkatlerden kaçmadı.

BOYDAK HOLDİNG'İ BİR DÖNEM YÖNETEN İSİM DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİ'NDE ÇIKTI
AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmıştı. Ankara Bilkent Otel'de basına açık toplantıda açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partisini resmen ilan etti.
150 kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak, Belediye Başkanı Halil Kulak, Nihal Olçok, Bayram Zilan, İl Eminiyet eski Müdürü Mevlüt Demir, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan gibi isimler yer alırken Kayseri’nin yakından tanıdığı HSYK eski Üyesi ve aynı zamanda Kayseri Barosu eski Başkanı Ali Aydın, partinin 154 kişilik kurucular kurulunda yer aldı.  Yine aslen Kayserili Pınarbaşılı olan ve İstanbul’da yaşayan iş adamı Abdullah Teber de kurucular kurulunda görev aldı. Kayseri doğumlu Doktor  Aynur Adeviye Erşahin’in de listede yer alan isimler arasında bulunuyor.
Kurucular kurulunda en dikkat çeken isimlerden birisi de Kayseri’deki eski adıyla Boydak Holding’te TMSF adına Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Abdullah Güzeldülger oldu.

Abdullah Güzeldülger kimdir?
TMSF Daire Başkanı olan Abdullah Güzeldülger TMSF’nin Bank Asya’ya el koymasıyla birlikte Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu. Güzeldülger aynı zamanda Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştü.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına Ziraat Bankası Kurumsal Krediler Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.
1990-2007 yılları arasında Garanti Bankası’nda Müfettiş, Şube Müdürü, Bölge Pazarlama ve Tahsis Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Arap Türk Bankası A.Ş.’de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, TMSF bünyesinde Finansman Daire Başkanlığı yaptı.
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluGELECEK PARTİSİSon DakikaBoydak HoldingErciyes Anadolu HoldingHes KabloAbdullah Güzeldülge
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.