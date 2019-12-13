BOYDAK HOLDİNG'İ BİR DÖNEM YÖNETEN İSİM DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİ'NDE ÇIKTI

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmıştı. Ankara Bilkent Otel'de basına açık toplantıda açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partisini resmen ilan etti.
150 kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak, Belediye Başkanı Halil Kulak, Nihal Olçok, Bayram Zilan, İl Eminiyet eski Müdürü Mevlüt Demir, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan gibi isimler yer alırken Kayseri’nin yakından tanıdığı HSYK eski Üyesi ve aynı zamanda Kayseri Barosu eski Başkanı Ali Aydın, partinin 154 kişilik kurucular kurulunda yer aldı. Yine aslen Kayserili Pınarbaşılı olan ve İstanbul’da yaşayan iş adamı Abdullah Teber de kurucular kurulunda görev aldı. Kayseri doğumlu Doktor Aynur Adeviye Erşahin’in de listede yer alan isimler arasında bulunuyor.
Kurucular kurulunda en dikkat çeken isimlerden birisi de Kayseri’deki eski adıyla Boydak Holding’te TMSF adına Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Abdullah Güzeldülger oldu.
Abdullah Güzeldülger kimdir?
TMSF Daire Başkanı olan Abdullah Güzeldülger TMSF’nin Bank Asya’ya el koymasıyla birlikte Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu. Güzeldülger aynı zamanda Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştü.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına Ziraat Bankası Kurumsal Krediler Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.
1990-2007 yılları arasında Garanti Bankası’nda Müfettiş, Şube Müdürü, Bölge Pazarlama ve Tahsis Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Arap Türk Bankası A.Ş.’de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, TMSF bünyesinde Finansman Daire Başkanlığı yaptı.
150 kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak, Belediye Başkanı Halil Kulak, Nihal Olçok, Bayram Zilan, İl Eminiyet eski Müdürü Mevlüt Demir, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan gibi isimler yer alırken Kayseri’nin yakından tanıdığı HSYK eski Üyesi ve aynı zamanda Kayseri Barosu eski Başkanı Ali Aydın, partinin 154 kişilik kurucular kurulunda yer aldı. Yine aslen Kayserili Pınarbaşılı olan ve İstanbul’da yaşayan iş adamı Abdullah Teber de kurucular kurulunda görev aldı. Kayseri doğumlu Doktor Aynur Adeviye Erşahin’in de listede yer alan isimler arasında bulunuyor.
Kurucular kurulunda en dikkat çeken isimlerden birisi de Kayseri’deki eski adıyla Boydak Holding’te TMSF adına Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Abdullah Güzeldülger oldu.
Abdullah Güzeldülger kimdir?
TMSF Daire Başkanı olan Abdullah Güzeldülger TMSF’nin Bank Asya’ya el koymasıyla birlikte Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu. Güzeldülger aynı zamanda Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştü.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına Ziraat Bankası Kurumsal Krediler Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.
1990-2007 yılları arasında Garanti Bankası’nda Müfettiş, Şube Müdürü, Bölge Pazarlama ve Tahsis Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Arap Türk Bankası A.Ş.’de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, TMSF bünyesinde Finansman Daire Başkanlığı yaptı.
Haber Merkezi