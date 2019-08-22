Bozkurt: “Bilinçli muhalefet yapıyoruz”

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, yerel seçimlerin ardından geçen 5 ayda belediyelerde Meclis üyelerinin yaptıkları çalışmalar nedeniyle basın açıklaması düzenlediklerini ifade etti. Başkan Bozkurt konuşmalarına ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinde şehit düşenler için, “Vatan evlatlarına rahmet dilerim, milletimizin başı sağ olsun” diyerek başladı.







Milletin verdiği muhalefet görevi ile belediyelerde Meclis üyeliklerine gönderdikleri partili isimlerin nitelikli olduğunu bunu da o isimlerin 5 ay içerisinde gösterdiklerini ifade eden Bozkurt, “Biz laf olsun muhalefeti yapmıyoruz, bilinçli muhalefet yapmaya gayet ediyor yani şehrimiz için çalışıyoruz. Biz şehrimizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz, şehrimizin de bizi sevmesi için mücadele ediyoruz. Biz birbirimizle kardeşlik hukuku içerisinde olan insanlarız” ifadelerini kullandı. Amaçlarının Kayseri’nin kendilerini sevmesi ve takdir etmesi olduğunu bunu sağlamak için de çalışmaya devam edecekleri söyleyen Bozkurt, “Biz Kayseri’yi ve insanını seviyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Biz belediye başkanlığını almasak bile Kayseri’nin en büyük sorunu mesken sorununu çözmek için mücadele ediyoruz. Kayseri’de şimdi bir turist göremiyoruz, kente turist değil işadamı geliyor, bunu da Meclis’te gündeme getirdik. Kayseri festivaller şehri olmalı, pastırması, mantısı, sucuğu, üzümü, Erciyes’i, tarihi mekânları o kadar çok şey var ki anlatacak. Bunu da Meclis’te gündeme getirdik” diye konuştu.







Şehir içerisindeki yapılacak Alış Veriş Merkezi ile ilgili de konuşan Yücel, “Tuna Caddesi mevkiinde AVM yapılacağı konuşuluyor. 23 Nisan’da bir çocuk başkanın koltuğuna oturuyor ve belli ki öğütleniyor, ‘bizim oraya AVM istiyoruz’ diyor ve başkan da by-pass edilmiş, yerlerinde olmak istemeyiz, başkan ‘çocuklar da istiyor’ diye oraya AVM yapılacağını duyuruyor. AVM’ler şehir içerisinde yeterince var, AVM esnafı da zaten zor durumda” ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekili Yücel, millet bahçeleri, su sorunu, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Ulaşım A.Ş., ekmek zammı gibi birçok konuyu da Meclis’e taşıdıklarını ve bu konularda Kayserililerin menfaatine olacak noktaları desteklediklerini, menfaatine olmayanlarda ise çözüm getirmek şartıyla karşı çıktıklarını belirtti.



Melikgazi Belediyesi İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Adnan Kenanoğlu da Melikgazi Belediyesi’ne T.C. tabelalarının takılması için öneride bulunduklarını, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da ekonomik külfet ile ilgili verdiği cevabı hatırlattı. Kenanoğlu, “İYİ Parti Kayseri’de nasıl muhalefetlik yapılır gösteriyor” dedi.



Son olarak söz alan Talas Belediyesi İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Hasan Özsoy ise Talas halkına hizmeti bir borç olarak gördüklerini anlattı. Özsoy, “Meclis toplantılarına çok hazırlıklı gidiyoruz, kısacası dersimize iyi çalışıyoruz” dedi. Özsoy, Talas Belediyesi tabelasına T.C. ibaresinin konulması için önerge verdiklerini hala cevap gelmediğini söyledi.



Konuşmaların ardından partililer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Saraycık TOKİ’de cami var imamı yok, otobüs sorunları var, Meclis’e bu sorunları ilettik, biz İncesu olarak bazı konularda çok mağduruz. Şahsen gidiyorum insanların yanına, dertlerini dinliyorum, taleplerini Büyükşehir’e iletiyoruz. Elimizden geldiği kadar sorunları çözeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Talas, Kocasinan, Melikgazi parti ilçe başkanları, Meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

