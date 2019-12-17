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Bozkurt: "Kayseri siyaseti kirletilmiştir"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in AK Parti'ye katılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kayseri siyaseti kirletilmiştir" dedi.

Bozkurt: "Kayseri siyaseti kirletilmiştir"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, "Demokrasilerde, seçimler marifeti ile elde edilen mevkiler, mesleki mevkiler değildir" dedi.

Bozkurt, "Görev mevkileridir. Bu görevi size seçmen tevdi eder. Seçmen istediği için ve seçmen, iradesini o yönde ortaya koyduğu için o göreve gelirsiniz. Bu nedenle, çok önemli ilkesel gerekçeler olmadan seçmenin tevdi ettiği görevleri kendinizce dizayn etme hakkınız yoktur" diyerek şunları söyledi:
"Bu bakış açısının hilafına yapılan davranışlar kirlilik ve zavallılıktır. Bu bağlamda; İncesu’da gerçekleşen istifalar ile Kayseri siyaseti kirletilmiştir. Seçmen iradesi yok sayılmıştır. Seçmen iradesi gasp edilmiştir. Gidenler de, kabul edenler de bu kirliliğin ortağıdır.

Siyaseten hedefe ulaşmak için; “her yol mubahtır” anlayışı, çirkin bir anlayıştır. Hedefe ulaşmak için kullandığınız yol, metot, üslup meşru ve etik değilse hedefe ulaşsanız bile bu sözde başarının onurunu yaşayamazsınız. Kamu vicdanı bunu size yaşatmaz.

Bu istifa ilkesel ve tepkisel bir istifa değildir; Kirli bir istifadır. Belediye başkanlığı makamına konfor arama tamahkârlığından doğan bir istifadır. Bu durum siyasal bir zavallılıktır. Çünkü mücadele ve özveri ruhuna sahip olmamak acizliğin ve zavallılığın emaresidir."
 

Kurumsal

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İYİ PARTİSÜLEYMAN BOZKURTIncesu Belediyesi
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