“Bu işin şakası olmaz!” CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Covid -19 salgını nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile idari izinli sayılan risk gruplarının bazı kurumlar tarafından göreve çağrılmalarının keyfi bir uygulama olduğunu belirterek, “Salgınla mücadelede son dönem rakamları umut verici. Ama bu hiçbir şekilde tedbirleri elden bırakmamızı gerektiren bir durum değil. Maalesef bazı kurumlarımızda idari izinli vatandaşlarımız göreve çağrıldığı haberini alıyoruz. Bu işin şakası olmaz” diye konuştu.

12 Mayıs 2020 Salı 15:45