Cumhurbaşkanlığı 22 Mart 2020 tarihinde bir genelge yayımlayarak ikinci bir emre kadar risk gruplarındaki vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda ikinci bir emir yayınlamamasına rağmen bazı kamu kurumlarının iradi izinli risk grubundaki çalışanlarını göreve çağırdığı öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesi ile bazı illerdeki seyahat kısıtlamasının kalktığını ama Kayseri’nin hala kısıtlı iller arasında olduğunu hatırlatan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, buna rağmen kamu kuruluşlarında riskli gruplarının göreve çağrılmasının çelişkili bir durum oluşturduğunu ifa etti. Arık, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “Salgınla mücadele de önemli bir aşamaya geldik. Ancak gelinen aşamada bu iş bitti diyerek alınan tedbirleri gevşetmek, şuan için salgının hayatımızdan tamamen çıktığını düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Evet salgınla mücadelede son dönem rakamları umut verici. Ama bu hiçbir şekilde tedbirleri elden bırakmamızı gerektiren bir durum değil. Maalesef bazı kurumlarımızda idari izinli vatandaşlarımız göreve çağrıldığı haberini alıyoruz. Bu işin şakası olmaz. Özellikle risk grubundaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın göreve çağrılması hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları tehlikeye atmaktadır. Risk grubundaki insanlarımızda hastalığın seyrinin ve sonuçlarının ağır olduğu gerçeğinden uzak bu yaklaşımdan bir an önce vazgeçilmelidir. Üzücü sonuçlara neden olunmaması için bu yanlıştan ivedilikle vazgeçilmeli, tehlike tamamen kontrol altına alınana kadar risk grupları göreve çağrılmamalıdır.”
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