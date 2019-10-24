“Bu konuşmanın muhatabı Kayseri halkı değildir”

Gonca Yelda Orhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İktidar partisinin etkili eski milletvekili Kayseri’ye gelip bir yerel TV programında çok ciddi bir şekilde Kayseri’yi ve Kayseri halkını zan altında bırakacak açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarla Sayın Mehmet Metiner Kayseri’nin Amerika’dan sonra “Türkiye’nin Pensilvanya’sı Kayseridir” demiştir ve Kayseri’yi çok iyi tanıdığını birçok şey bildiğini net bir şekilde konuşmalarını sürdürmüştür. Bu konuşmaların muhatabı Kayseri halkı değildir, bu konunun muhatabı Kayseri AKP milletvekilleri, Kayseri AKP belediye başkanları, AKP Kayseri İl ve ilçe başkanları ve AKP siyasileridir. Maalesef uzun bir süredir AKP’li siyasilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama göremedik. AKP’li milletvekillerine buradan soruyorum; hala üyeniz olan Mehmet Metiner hakkında genel merkez tarafından disiplin işlemi başlattınız mı? Olayın üzerinden 1 ay kadar süre geçmesine rağmen konu ile ilgili cevap veremeyen AKP’li siyasiler geçmişleri ile ilgili defolarından mı korkuyorlar? Buradan Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Sayın Mehmet Metiner’in tüm bildiklerini detayları ile bir buçuk milyon Kayseri halkı adına açıklamasını bekliyoruz.”



